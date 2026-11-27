Los grandes teatros de Broadway fueron la inspiración para «El Gran Show de la Navidad» del Centro Comercial Santafé Bogotá, que este viernes 27 de noviembre reunirá en escena a músicos en vivo, al mejor estilo de las clásicas big bands, con un repertorio de cerca de doce canciones navideñas nacionales e internacionales, números de baile y arreglos musicales creados especialmente para el espectáculo.

La programación incluye, además, itinerantes que recorrerán distintos espacios del centro comercial, entre ellos intervenciones circenses, personajes inspirados en los juguetes de Santa y cascanueces.

Entre las atracciones se encuentra el Parque Mágico Santafé, que cuenta con una rueda de Chicago de más de seis metros de altura, un carrusel y una zona infantil con resbaladeros, piscina de espumas, saltarines y juegos para los más pequeños.

Asimismo, los visitantes podrán vivir una experiencia inmersiva en el Expreso Polar, un viaje desde Santafé hasta el Polo Norte y culmina en el Camerino de Santa, donde los visitantes podrán fotografiarse con él.

A esta oferta de entretenimiento se suman las promociones de los Black Days, “Queremos que durante este fin de semana, las familias encuentren en un mismo lugar la posibilidad de anticipar sus compras navideñas, aprovechar los descuentos de nuestras marcas y disfrutar de toda la programación artística, para lo cual también hemos extendido”, señala Andrés Hernández, gerente general del Centro Comercial Santafé.

Los visitantes podrán disfrutar gratuitamente del espectáculo musical este viernes 27 de noviembre en la Zona MET, con dos funciones de 40 minutos a las 5:00 y 6:30 p. m.