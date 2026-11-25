Los amantes del rock en español tendrán una cita especial en Colombia. Miguel Tapia, integrante de la legendaria banda chilena Los Prisioneros, llegará a Bogotá para protagonizar una noche cargada de nostalgia, música y recuerdos con algunos de los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones.

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La presentación se realizará el próximo sábado 5 de diciembre de 2026 en Andrés Carne de Res Chía, escenario que recibirá al músico para un recorrido por las canciones más recordadas de una de las agrupaciones más influyentes del rock latinoamericano.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de himnos como El baile de los que sobran, Tren al sur, Estrechez de corazón y We Are Sudamerican Rockers, temas que siguen vigentes y que se han convertido en referentes musicales para diferentes generaciones.

La llegada de Miguel Tapia representa una oportunidad para reencontrarse con el sonido de Los Prisioneros y recordar una época en la que sus letras conectaron con miles de personas.

Además, el concierto busca reunir tanto a quienes crecieron escuchando sus canciones como a los nuevos seguidores que han descubierto su música con el paso de los años.

La cita musical comenzará a las 7:00 de la noche y promete una experiencia en la que el rock será el protagonista, acompañado por el particular ambiente de celebración que caracteriza a Andrés Carne de Res.

En cuanto a la boletería, las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.co.

La entrada general tiene un precio de 90.000 pesos colombianos, mientras que quienes cuenten con el descuento Tuplús podrán adquirirla por 72.000 pesos, más 9.500 pesos correspondientes al servicio, para un total de 81.500 pesos.

De esta manera, los seguidores del rock en español tendrán la oportunidad de cantar en vivo algunas de las canciones que hicieron historia y que todavía forman parte de la memoria musical latinoamericana.

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La presentación de Miguel Tapia en Chía se suma a esos encuentros musicales que permiten revivir clásicos inolvidables y conectar distintas generaciones a través de canciones que, décadas después de su lanzamiento, siguen teniendo mucho que decir.