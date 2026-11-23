Trip Trip Trip llegará a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá con Historias, una propuesta que reúne música de cámara para tres guitarras, narraciones y anécdotas construidas a lo largo de los 16 años de trayectoria del ensamble. El proyecto contempla seis conciertos en bibliotecas de BibloRed, con el propósito de acercar a públicos de distintas edades a la creación musical colombiana y latinoamericana contemporánea.

Trip Trip Trip está integrado por César Quevedo, Guillermo Bocanegra y Camilo Giraldo Ángel. Foto: Juan Sebastián Pinilla

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Integrado por César Quevedo, Guillermo Bocanegra y Camilo Giraldo Ángel, Trip Trip Trip ha desarrollado un trabajo continuo de creación, interpretación y circulación de repertorios para trío de guitarras. Su trayectoria incluye más de un centenar de conciertos, cuatro producciones discográficas y colaboraciones con compositores y compositoras de la escena musical colombiana.

En Historias, la música se encuentra con la palabra para compartir los relatos que acompañan las obras y sus procesos de creación. El repertorio reúne piezas originales, arreglos y composiciones vinculadas al recorrido artístico del ensamble. Durante cada concierto, los músicos presentarán a los autores, explicarán algunos ritmos y técnicas instrumentales y compartirán elementos que permiten reconocer las distintas sonoridades de la guitarra.

La propuesta busca ampliar el acceso a la música de cámara, un repertorio que suele circular en salas especializadas, festivales y espacios académicos. Su llegada a las bibliotecas propone otra forma de encontrarse con estas músicas: una experiencia de escucha que no requiere conocimientos previos y que invita a descubrir las relaciones entre la tradición, la experimentación y la creación contemporánea.

La propuesta busca ampliar el acceso a la música de cámara, un repertorio que suele circular en salas especializadas, festivales y espacios académicos. Foto: Juan Sebastián Pinilla

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Las presentaciones también incluirán espacios breves de conversación con los asistentes y, según las condiciones de cada función, demostraciones de recursos instrumentales como los armónicos, las percusiones, los rasgueos y las distintas voces que construyen el sonido del trío.

La circulación reconoce, además, el papel de las bibliotecas públicas como espacios de encuentro cultural. A través de esta propuesta, los usuarios de BibloRed podrán acercarse a repertorios colombianos y latinoamericanos, conocer el trabajo de sus compositores y participar en una experiencia que conecta la música con la memoria y las historias de sus intérpretes.

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Programación

Trip Trip Trip Historias constará de seis conciertos en bibliotecas mayores y menores de BibloRed.

Miércoles 2 de diciembre | 2:00 p.m. – Biblioteca Público Escolar La Marichuela.

Jueves 3 de diciembre | 3:00 p.m. – Biblioteca Pública Fontibón.

Sábado 5 de diciembre | 3:00 p.m. – Biblioteca Pública Francisco José de Caldas Suba.

Jueves 10 de diciembre | 2:00 p.m. – Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Viernes 11 de diciembre | 3:00 p.m. – Biblioteca Pública El Mirador.

Sábado 12 de diciembre | 2:30 p.m. – Biblioteca Pública La Peña.

En 'Historias', la música se encuentra con la palabra para compartir los relatos que acompañan las obras y sus procesos de creación. Foto: Juan Sebastián Pinilla

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Sobre el trip

El ensamble colombiano de música de cámara trabaja hace más de quince años en la creación, interpretación y circulación de repertorios colombianos y latinoamericanos para trío de guitarras. Su discografía incluye Trip Trip Trip (2012), ...qué cosa tan seria (2014), Como quien oye llover (2017) e Ireneo (2024).

Su recorrido incluye presentaciones en escenarios nacionales e internacionales y colaboraciones con compositores de la escena contemporánea.