La música se convirtió en un puente entre Colombia y Suiza el pasado 11 de noviembre, cuando el maestro Arturo Cuéllar hizo presencia como invitado especial al Limmat Music Festival 2026, en Zúrich. Su participación hizo protagonista una obra muy especial de su trayectoria, el Concierto para piano n.º 1, una composición que, 25 años después de su creación, volvió a encontrarse con el público en un escenario europeo.

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Bajo el lema Friede & Freude im Takt (Paz y alegría en el ritmo), el festival propuso un encuentro artístico entre ambas culturas. En ese diálogo, la música de Cuéllar representó una expresión de su identidad colombo-suiza, en la que las influencias de la tradición clásica europea conviven con los sonidos y las raíces musicales de Colombia.

El concierto, estructurado en tres movimientos, propuso un recorrido por distintos universos sonoros. El primero, con un carácter enérgico y vibrante, e influencia del compositor suizo Arthur Honegger; el segundo exploró una dimensión más íntima, melódica y expresiva; mientras que el tercero incorporó elementos que evocan el sanjuanero y el currulao, con una identidad profundamente colombiana.

“Reencontrarme con una obra que creé hace más de dos décadas es también redescubrirla. Y hacerlo en un festival que busca mostrar la conexión entre Suiza y Colombia a través de la música lo hace aún más especial”, señaló el maestro Cuéllar antes de su concierto.

Con más de 40 años de recorrido internacional, Arturo Cuéllar ha llevado su música a escenarios de Europa, América y Asia. Foto: cortesía: Arturo y Camilo Cuéllar

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La participación de Cuéllar trascendió la presentación de una composición, representó el encuentro de dos tradiciones musicales a través de un artista cuya trayectoria y creación han estado marcadas por el diálogo entre culturas. Con más de 40 años de recorrido internacional, Arturo Cuéllar ha llevado su música a escenarios de Europa, América y Asia, entre ellos el Carnegie Hall de Nueva York, el Musikverein de Viena y el Teatro Colón de Bogotá.

Con esta presentación, el talento colombiano tuvo un lugar protagónico en un encuentro internacional que celebra la diversidad cultural y demuestra cómo la música puede conectar territorios, historias e identidades más allá de las fronteras.

Al respecto del intercambio musical entre naciones que se materializó en el concierto de Cuéllar ante el público suizo, el embajador del país europeo en Colombia, Pedro Zwahlen, aseguró: “Es un muy buen ejemplo de cómo, vía la música, podemos fortalecer relaciones humanas e internacionales entre los dos países. La música en Colombia juega un papel diferente que en Suiza. Y en la música de Arturo Cuéllar hay todo un panorama de expresiones emocionales diferentes, al combinar elementos colombianos con elementos muy europeos. Así demuestra una gran diversidad y la riqueza cultural de la emocionalidad musical y humana, y cómo se puede enriquecer por medio del diálogo y la diversidad cultural entre dos países”.