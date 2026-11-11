Coachella 2027: Dua Lipa, Daddy Yankee y más artistas que encabezan el esperado festival

Coachella dio a conocer los artistas que estarán al frente de su edición de 2027, que tendrá como grandes protagonistas a Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee. El anuncio se realizó este martes y confirmó una programación que reúne a figuras de diferentes géneros y generaciones de la industria musical.

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El tradicional festival, que se desarrolla en el desierto de California, Estados Unidos, tendrá lugar durante dos fines de semana de abril: del 9 al 11 y del 16 al 18, en la ciudad de Indio.

La cantante británica Dua Lipa será la encargada de encabezar las jornadas de los viernes, en las que también estará Madonna. La programación de esos días incluye nombres como Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani y Leon Thomas.

Para los sábados, el turno principal será de Tame Impala, proyecto liderado por el músico australiano Kevin Parker, mientras que SZA estará al frente de los espectáculos del domingo.

Otro de los nombres que llamó la atención en el cartel es Daddy Yankee. El artista puertorriqueño tendrá una presentación especial en el evento, poco después de recibir un reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas.

La lista de invitados también contempla a Empire of the Sun, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Peggy Gou, Role Model, Kygo, The Neighbourhood y Becky G, Amelie Lens, BABYMONSTER, Måneskin, Dom Dolla entre otros artistas.

Con esta selección, Coachella prepara una nueva edición que reunirá propuestas del pop, el rock, la música electrónica y los sonidos urbanos, en uno de los encuentros musicales más reconocidos del calendario internacional.

Cartel oficial de Coachella 2027

*Con información de AFP