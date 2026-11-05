Estéreo Picnic 2027 revela su cartel por días y acerca a la gente a programar su recorrido

Un día después de que lo hiciera el Lollapalooza Chile, el Festival Estéreo Picnic 2027 acaba de revelar oficialmente su cartel por días y presentó la distribución de los artistas que harán parte de su edición número 16, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto, con un cartel que reúne artistas de distintas generaciones, géneros y escenas musicales a lo largo de las tres jornadas del festival.

Charli XCX necesita de su voz, sus geniales pistas y su actitud para encender la noche. Foto: Getty Images

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El viernes 19 de marzo estará encabezado por Charli XCX, una de las figuras que sigue redefiniendo el pop de esta generación; The Neighbourhood, la banda californiana que ha conquistado seguidores en todo el mundo con su mezcla de rock alternativo e influencias del R&B y el hip hop; y The Prodigy, una de las bandas más emblemáticas de la música electrónica de las últimas tres décadas, que finalmente tendrá su esperada cita con el público colombiano en este primer día del festival.

La intensidad del espectáculo de The Prodigy puede encender ciudades enteras. Foto: Getty Images

También se presentarán Fontaines D.C., Marlon Hoffstadt, Malcolm Todd, Raye, Adela, The Avalanches, Boys Noize, La Ramona, Tiga, Lola Índigo, Boy Harsher, Depresión Sonora, Die Spitz, Mind Enterprises, Violet Grohl, Amanda Mussi, Estamos Perdidos, Anne, Annasofía, Encarta 98, Luz No Estrella, Lila Sky, Gotshell, Jack Bargas y B444dlove.

Al fin en Bogotá, ¡Fontaines D.C.! Foto: Simon Wheatley

El sábado 20 de marzo será el turno de Arcángel, uno de los artistas más influyentes en la historia del reguetón y el trap latino; Avenged Sevenfold, que llegará con una de las propuestas más explosivas del metal actual. Rawayana, que regresa a Bogotá para reencontrarse con su público colombiano y celebrar juntos el verdadero after luego de sus dos presentaciones en Bogotá en este 2026.

A esta jornada se sumarán Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War On Drugs, Kasabian, Mitú, Él Mató a un Policía Motorizado, Chuwi, Winona Riders, Amaia, Yung Cister, A. Chal, Luch, Nohaadanna, Pepo, Lady Arias, Deglorian, Zuco Omg, Keke Minova, Conjunto Media Luna y María Manuela.

Avenged Sevenfold llegará con una de las propuestas más explosivas del metal actual. Foto: @missangie_ph / Angie Meza Awad

El domingo 21 de marzo reunirá a Travis Scott, con uno de los shows más impactantes y contundentes de la música global de la última década; David Guetta, una de las figuras más influyentes de la música electrónica; Milo J, uno de los artistas más representativos de la nueva generación de la música argentina; y Sombr, una de las grandes revelaciones del pop alternativo actual.

También se subirán al escenario del festival Cage The Elephant, Lola Young, Four Tet, Slayyyter, Tomora, Leon Bridges, Angine De Poitrine, Bicep, Sammy Virji, Topboy, Ninajirachi, Midnight Generation, Nicola Cruz, Snow Strippers, Verraco & Lechuga Zafiro presentan: Hyperverbena, Emyl Rusev, Austin TV, Vic Deal, Astro, Ela Conem, Selva Volcan, Entrañas, No2o (2atXNixss) y Siete Catorce.

Ya es hora de ir programándose para un gran FEP 2027. Foto: Getty Images / Montaje Arcadia

La preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital Dale! estará disponible desde el lunes, 9 de noviembre, a las 9:00 a. m. La venta general comenzará el miércoles, 11 de noviembre, a las 9:00 a. m., hasta agotar existencias.

*Las entradas se consiguen en Ticketmaster.co.