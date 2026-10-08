Festival Estéreo Picnic 2027: David Guetta, Charli XCX y más sorpresas en el cartel oficial

El Festival Estéreo Picnic ya comienza a generar expectativa entre los amantes de la música de cara a su edición de 2027. El encuentro volverá a reunir en un mismo escenario a artistas de diferentes partes del mundo y a importantes representantes de la escena nacional.

Festival Estéreo Picnic 2027: fechas y precios de la boletería de Creyentes

La próxima edición apunta a ofrecer una programación con propuestas que recorren distintos géneros y estilos musicales. De esta manera, el festival busca mantener la fórmula que lo ha convertido en uno de los eventos musicales más destacados del país, donde las presentaciones en vivo se complementan con otras experiencias para los asistentes.

El anuncio del cartel siempre despierta especial interés. La presencia de artistas de distintos perfiles podría atraer tanto a los seguidores habituales del festival como a personas que se acercan por primera vez a esta experiencia.

Con una combinación de figuras internacionales y talento colombiano, Estéreo Picnic se prepara para la nueva cita de 2027.

Cartel oficial Festival Estéreo Picnic 2027

El cartel del próximo año está encabezado por Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Rwayana, The Prodigy, Milo J, Sombr, The Neighbourhood y Avenged Sevenfold.

De igual manera, el listado continúa con estrellas como Raye, Amelie Lens, Marlon Hoffstadt, The War on Drugs, Malcolm Todd, Fontaines D.C, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Nina Kraviz, TOMORA, ADÉLA, El mató a un policía motorizado, Mitú, Slayyyter, Angine de Poitrine, Khruangbin, entre otros.

Cabe destacar que esta edición viene con mucha fusión de sonidos y ritmos, buscando que sea un escenario lleno de sorpresas y emociones para el público.