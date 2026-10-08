Es de esperar que, cada vez que se revela un cartel del Festival Estéreo Picnic, haya debate, y el anuncio de 2027 no es la excepción. En la respuesta en caliente, pues se acaba de revelar esta mañana, muchos dicen que es el mejor cartel de FEP de la historia, mientras otros lo tildan del peor. La verdad, la nuestra, porque cada quien tiene la suya, es que hay suficientes actos emocionantes que jamás han tocado en el país como para justificar la pasada por el Simón Bolívar entre el 19 y 21 de marzo de 2027. Porque no viene solo además, están amalgamados con viejos conocidos, actos emergentes, sonido valiosos, todos reunidos para tres días de la mejor locura que hay.

En este cartel hay redenciones de actos que emocionaron a sus fans en FEPs del pasado pero no pudieron venir por fuerza mayor; hay íconos vibrantes del pop y una selección notoria de música consolidada y emergente, en hip hop, en urbano, en electrónica, en folk y más. El del 2027 se proyecta como un festival en el que, si se lo permite, escuchará muchas cosas que quizá no conocía y se dará cuenta de por qué están ahí.

Para muchos el mejor, para otros el peor. La verdad, el que busca en este cartel del FEP 2027 puede encontrar varias joyas. Foto: Páramo Presenta

Es, si se quiere, algo atípica la línea de 10 headliners en el cartel inicial. Este da muestras de un festival indudablemente variado. En esa línea grande: el rapero Travis Scott, la diosa irreverente del pop actual Charli XCX, el ícono francés de la electrónica David Guetta, el talentoso y polémico Arcángel, las bandas californianas Avenged Sevenfold y The Neighbourhood, los caraqueños Rawayana, la fuerza natural de la electrónica en vivo británica que es The Prodigy, una figura emergente pero ya muy presente de la música joven como el argentino Milo J y un joven que proyecta rock a su joven audiencia, Sombr.

Solo en el Picnic

Estos son los actos que solo se verán en Colombia, en esa onda de festivales de marzo de 2027 que incluye Lollapaloozas en Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. De la letra gorda a la letra chica, los que tocan solo en el Simón son: Arcángel, Avenged Sevenfold, Milo J, Amelie Lens, Khruangbin, The War On Drugs, Kasabian, Nina Kraviz, BICEP, El Mató a un Policía Motorizado, Lola Indigo, Depresión Sonora, Nicola Cruz (DJ Set), Winona Riders, Young Cister, Austin TV, Mitú, Topboy, Chuwi, Verraco & Lechuga Zafiro (Hyperverbena), Emyl Rusev, ANNĒ, Vic Deal, Astro, Estamos Perdidos, Annasofia, Lila Sky, Nohaaddana, Gotshell, Zuco OMG, Siete Catorce,Ela Conem,Amanda Mussi, Keke Minowa, NO2O [2AT x Nixss], Pepo, Encarta 98, Lady Arias, Conjunto Media Luna, Entrañas, JackVargas, DeGlorian, b444dlove, Selva Volcán, María Manuela y Luz No Estrella

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Tenían una cita pendiente, y la honran

Sin duda, la inclusión de The Prodigy y de Fontaines D.C. significa un gran envión para el festival 2027. Obviamente, lo que representaba Keith Flynt para The Prodigy era inmenso, pero lo que logra su combo ahora es una experiencia de la que estaría orgulloso (y que le rinde merecido tributo).

Los irlandeses de Fontaines D.C., una de las bandas irlandesas más influyentes y emocionantes de este siglo, llegarán al país con cuatro LPs bajo el brazo y uno por lanzar, de alto rock pero también de alta experimentación y evolución.

No hay duda de que serán dos de los puntos altísimos de este evento. Además, para sus fans de corazón, el poder ver a la cantante británica Lola Young y cantar con ella “Messy”, además de sus otros temas, luego de su cancelación en el Picnic pasado, significa una pequeña revancha de la vida.

Fontaines D.C. tenían pendiente la visita y, sin dudas, dejarán un punto alto en el FEP 2027. Foto: Simon Wheatley

Viejos conocidos

Muy en la vena del evento, volverán a subir a las tarimas del FEP agrupaciones como Kasabian y actos de electrónica como Four Tet. Así mismo, Cage the Elephant, que tocó en 2017 y regresará con lo más reciente y lo más clásico de su repertorio. Khruangbin, que tan genial impresión dejó en el su paso por el evento en los días de Briceño 18, de nuevo llenará de su atmosférico desierto el festival.

Avenged Sevenfold dejó una gran memoria en el Movistar Arena de Bogotá, el 20 de enero de 2026. Ahora viene al FEP 2027. Foto: @missangie_ph / Angie Meza Awad

Y si bien no habían estado en el FEP, si pasaron por Bogotá a principios de 2026 dejando un vibrante concierto que les abrió Mr. Bungle: hablamos de Avenged Sevenfold, uno de los factores diferenciales de este festival.

Nuevas fuerzas

Vienen sonando fuerte en el continente, pasaron por el BIME y vuelven al FEP. Los argentinos Winona Riders ameritan su oído y atención. Habrá que verlos porque viven su etapa de ebullición.

El aclamado quinteto de rock psicodélico Winona Riders estará por primera vez en el FEP 2027. Foto: @gina.loy

Y qué decir de Angine de Poitrine, un dueto que sirviéndose de loops y mero talento interpretativo en la guitarra, bajo y batería, llevan a su audiencia a un trance poderoso. Uno de los actos más esperados por el nicho math rock, Angine se consolida como una de las grandes sopresas del Picnic venidero.

Khn de Poitrine y Klek de Poitrine, del grupo Angine de Poitrine, en el festival Great Escape 2026, en Brighton, Inglaterra. Foto: Redferns

Será genial también escuchar en vivo a BICEP, a Boy Harsher, a Nicola Cruz y a Verraco; ser testigos de la descarga de las chicas de Die Spitz, del set de un volador electrónico como el alemán Bois Noize y de propuestas muy consolidadas en sonido y escenario como El Mató a un Policía Motorizado desde Argentina y de Austin TV desde México...

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Los que no aparecieron

Queens of the Stone Age, Jack White y Tame Impala, actos que sonaban en el humo previo a estos anuncios, no vendrán al FEP, y queda esperar si de repente existirá la suerte de verlos en shows en solitario. Los QOTSA, que sí tocarán en los festivales del sur del continente, estrenan disco el 30 de octubre; por esas fechas pueden esperar la charla que Arcadia sostuvo con su bajista Michael Shuman.

Lo sabio, como se aprende en el camino, es que es mejor enfocarse en lo que hay y no amargarse por lo que no hay. Sobre todo porque en lo que hay, hay suficiente música excelente para configurar una experiencia inolvidable. Otra más en este evento.