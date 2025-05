Desde 2020, en cinco años, ha conquistado los picos con los que siempre soñó, llenando con su atmósfera el club más famoso de Berlín, entre muchos otros en las capitales del globo. Además, ha usado ese envión para poner el foco auditivo en otros talentos de la región con su sello TraTraTrax . Por eso, si bien mucho ha logrado, no está satisfecho. Le queda mucho por explorar. Con música de avanzada, un sencillo en el sello más notable de Inglaterra y una portada en el medio icónico de la escena electrónica, Mixmag, este DJ es un embajador del país en escenarios emblemáticos del planeta. Sobre su momento, su música y los debates sanos de la escena en Colombia, esto nos dijo.

SEMANA: Viene pasado por clubes como el Berghain de Berlín, ha sido portada en Mixmag . No es exagerado decir que ha llegado a lo más alto. ¿Así se siente?

J.L.: Para un artista nacido en Colombia, en Suramérica, diría que un poco sí. Es como estar ganando en un juego que, se supone, no deberíamos jugar.

J.L.: Honestamente, ya pude tocar en todos los lugares que había idealizado por muchos años desde que era adolescente. No pienso tanto en conseguir ya equis o ye cosa; simplemente, ando en una constante carrera conmigo mismo, en empujar mis límites cada vez más, en destilar mi técnica.

