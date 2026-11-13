Mucho ha sucedido desde que A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar) estalló en la escena musical regional y se hizo a un lugar en el corazón de los rockeros colombianos, que aún mantiene. Mucho ha sucedido, pero quizá, a nivel humano, poco ha cambiado.

En 1993, la banda se materializó para el mundo al lanzar su disco homónimo, pero en 1994 estalló con su segundo LP, Fin de un mundo enfermo, un trabajo excepcional marcado por canciones como Solo por Ser Indios, Esperando el final y Fin de un mundo enfermo, con el cimentó su poder, un sonido potente alimentado por dos voces en diálogo y un mensaje militante en causas indigenistas, de igualdad y justicia que resuena en todo el continente, en todo el planeta.

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Dos años después, en 1996, hace 30 años, la agrupación siguió alimentando una racha de fuego con su tercer LP. El Nuevo Camino del Hombre, uno que, increíblemente, no estuvo por debajo del anterior y solo hizo crecer la leyenda de la banda. En este, temas sentidos como Lejos de casa ampliaron el rango sonoro de la banda y se metieron entre los favoritos inmediatos; pero todo, de inicio a fin, marcó un hito inolvidable para la banda y sus seguidores. Desde entonces, muchos más trabajos han venido, así como algunos cambios de alineación, pero la base sonora está más que firme 2026.

Por eso, no sorprende lo mucho que emociona a muchos que, este domingo 15 de noviembre en Capital Live de Bogotá, la agrupación toque entero El Nuevo Camino del Hombre en su festejo de 30 años. Y no será todo: luego compartirán una avalancha de canciones de la banda, en un concierto más que completo, como hace mucho no entregan en esta ciudad que tanto aprecian. Al respecto, esto nos dijo su fuerza fundamental, Andrés Giménez.

En 2026, A.N.I.M.A.L. es la unión de Marcelo Castro en la batería, Andrés Giménez en la voz principal y guitarras y Cristian Lapolla en el bajo y voces. Foto: cortesía / A.P.I.

Arcadia: En relación con el paso del tiempo, quería preguntarle sobre El Nuevo Camino del Hombre, un disco que cumple 30 años. Los temas que toca siguen siendo igual o más importantes que en ese momento, lo cual resulta o paradójico o triste. Cuéntenos sobre cómo dialoga usted con ese trabajo, con esas letras y con el hecho de presentarlo en vivo...

A.G.: Mire, es muy emocionante lo que dice y muy lamentable por otro lado.

El Nuevo Camino del Hombre es un grandioso disco que estoy muy feliz de tocar en vivo. Es un disco del que solamente tocamos todas las canciones cuando lo presentamos en el Estadio Obras en Argentina. A partir de ese show dejamos de tocarlas todas: siempre elegíamos Lejos de casa, Sol, Guerreros Urbanos o El nuevo camino del hombre, pero no canciones como Antes de morir, Alas, Sabia naturaleza, Amigos o Guerra de razas, y son canciones que, al tocarlas en vivo, me remontan al momento de la grabación y a la creación del disco, y hoy están más vivas que nunca.

Cuando escribimos ese disco pensábamos en un nuevo camino del hombre; salíamos de un Fin de un mundo enfermo hacia un nuevo camino del hombre. Lamentablemente ese nuevo camino del hombre se truncó un poco, se desvió (*ríe). Pero uno tiene esa fe de poder cambiar no solamente su vida, sino la vida de quienes se hacen eco de nuestra voz, con palabras, con escritos, con lo que dice, canta, grita y comparte.

Estamos muy felices de celebrar los 30 años de este disco hermoso, El nuevo camino del hombre, y felices de haber escrito lo que escribimos hace 30 años, que es totalmente vigente con lo que está pasando hoy en el mundo.

La palabra fan me resulta rara porque pone a la banda en un lugar diferente, y somos seres humanos como cualquiera, pero nuestros amigos o fans, la gente que adoptó a A.N.I.M.A.L. y su lenguaje, se siente totalmente identificada con este mensaje. Lamentablemente, hacia el exterior, los que manejan la historieta con poder en el mundo no la ven y siguen en la mediocridad de querer más y más; la ambición mata al hombre, ¿viste?

Por un lado estamos muy felices de celebrar los 30 años de este disco hermoso, El nuevo camino del hombre, y felices de haber escrito lo que escribimos hace 30 años, que es totalmente vigente con lo que está pasando hoy en el mundo; si lo hubiésemos sacado hace dos meses, sería un disco totalmente actual. Pero es un poco triste, porque uno escribe hace 30 años pensando que las cosas van a cambiar y las cosas involucionaron, no cambiaron. Está bueno haberlo hecho, de todas formas: si no, la historia la terminan escribiendo siempre los que ganan.

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Arcadia: Si le toca escoger tres canciones de A.N.I.M.A.L. en todos estos años para mandar en una cápsula espacial, ¿cuáles serían?

A.G.: Enviaría Solo por ser indios, que me parece un himno dentro de nuestra carrera; El nuevo camino del hombre y Milagro. Creo que esas tres canciones darían un vistazo representativo de lo que es la banda.

Pero me quedo con un montón de temas: mandaría otra cápsula con Aura, que me parece una canción hermosísima, y otra con Legado, que es una canción del último disco que me parece alucinante. Hay un montón de canciones de A.N.I.M.A.L. que me ponen muy feliz cada vez que las toco.

Arcadia: Sobre este país que lo ha visto pasar por escenarios como Rock al Parque y la Plaza de Bolívar, ¿qué piensa y recuerda cuando le dicen que vuelve a tocar a Colombia?

A.G.: ¡Uf! Esto va a sonar demagogo, pero en Colombia me siento como en mi casa; en Latinoamérica me siento como en mi casa, te soy sincero. Nací en Argentina, pero soy mezcla de todo: adopté Latinoamérica como mi vida, mi país. Me siento feliz yendo a Latinoamérica, pero hay países donde me toca la fibra íntima y me siento parte de esa cultura, como si hubiese nacido ahí. Me pasó en pocos países de Latinoamérica, y uno de ellos es Colombia.

Nací en Argentina, pero soy mezcla de todo: adopté Latinoamérica como mi vida, mi país. Me siento feliz yendo a Latinoamérica, pero hay países donde me toca la fibra íntima y me siento parte de esa cultura.

Colombia es un país al que llego y me siento bien: me gusta desde el clima hasta su gente, su comida y sus distintas formas de hablar y pronunciar, porque uno es de Medellín, el otro del Eje Cafetero, el otro de Bogotá, están los de Pasto que están ahí al borde... Y todos tienen algo en común que a mí me gusta. Vengo de una familia de italianos que escaparon de la guerra, pero gente alegre; y al pueblo colombiano lo noto así, un pueblo alegre.

Me siento cómodo y feliz. Le doy un abrazo a mis amigos en Colombia cuando los veo; los extraño. Y tengo muchos amigos desde los noventa, como mi brother Chucky García. Con Chucky nos hicimos amigos los dos borrachos, ¿me entendés?, la primera vez que fuimos a Rock al Parque, y fuimos creciendo cada uno en su vida. Como él le puedo nombrar miles: gente que hoy tiene bares, gente grande que ya no tiene 25 años como teníamos entonces; estamos todos en los cincuenta y pico o sesenta, que han formado familias y tienen hijos.

A.N.I.M.A.L. celebra este 15 de noviembre en Bogotá los 30 años de 'El Nuevo Camino del Hombre'. Foto: cortesía / A.P.I.

Manejamos un rango de edad muy grande: nos vienen a ver chicos de 15 años que descubrieron a A.N.I.M.A.L. hace poco y gente de 65 años, que tenían 30 cuando empezábamos. Conmemorar esto también te hace reencontrarte con muchos amigos de la vida que hace mucho no ves...

Seguramente, en este show los voy a ver, porque es un show especial de reencuentro donde acude gente que habitualmente no va. Y manejamos un rango de edad muy grande: nos vienen a ver chicos de 15 años que descubrieron a A.N.I.M.A.L. hace poco y gente de 65 años, que tenían 30 cuando empezábamos. Conmemorar esto también te hace reencontrarte con muchos amigos de la vida que hace mucho no ves: personas que iban a los shows en los noventa, hoy casados con hijos, y que al ver El nuevo camino del hombre van y se reencuentran, como volviendo a los momentos de tu pasado.

Colombia es un país que me regaló momentos de gratitud eterna; por eso, cada vez que un promotor llama y cerramos la fecha, es una alegría enorme. Mañana ya vamos a estar en Medellín, porque vamos a tocar primero en el festival Rock al Río, y luego voy a encontrarme con mis hermanos en Bogotá.

A.N.I.M.A.L. toca este sábado 14 en Rionegro, Antioquia, y la noche del 15 se vuelve a encontrar con Bogotá, en un concierto largo como hace mucho no dan acá. Foto: cortesía / A.P.I.

Arcadia: ¿En Medellín tocará el mismo set que en Bogotá?

A.G.: No, en Rionegro tocaremos un set de festival. El sábado tenemos una hora (nos dieron bastante; la mayoría de bandas tocan 45 minutos). Vamos a tocar la mitad del disco El nuevo camino del hombre, las canciones más conocidas: El nuevo camino del hombre, Lejos de casa, Guerreros urbanos, Sol, y temas de otros discos de A.N.I.M.A.L..

En Bogotá el show es largo, prepárense: dura un poquito más de dos horas porque tocamos todo el disco El nuevo camino del hombre completo, tal como está concebido, desde Guerra de razas hasta Chalito, que cierra; y después hacemos doce canciones más de toda la historia de A.N.I.M.A.L.

Y luego, en Bogotá el show es largo, prepárense: dura un poquito más de dos horas porque tocamos todo el disco El nuevo camino del hombre completo, tal como está concebido, desde Guerra de razas hasta Chalito, que cierra; y después hacemos doce canciones más de toda la historia de A.N.I.M.A.L., como Milagro, Loco pro., Combativo, Gritemos para no olvidar, Aura y muchas canciones de toda la carrera.

Arcadia: Una avalancha increíble, realmente, con ese disco completo y todo ese material extra...

A.G.: Sí, hace mucho que no teníamos un show así en Bogotá, porque las últimas veces que visitamos la ciudad siempre estuvimos en festivales con sets de 45 minutos o una hora, donde uno no puede tocar todo. Y la gente te grita pidiendo canciones como Aura, pero ya no entran en el tiempo. Estamos felices de volver y poder hacer un show de un poquito más de dos horas; eso va a estar buenísimo.

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Arcadia: ¿Trabajan en nueva música: ¿todo este presente del que hablamos está influenciando composiciones ahora mismo?

A.G.: Mirá, ya componer en A.N.I.M.A.L. es muy difícil; cada vez es más difícil, aunque parezca lo contrario. ¿Por qué? Porque en A.N.I.M.A.L. la sorpresa ya pasa de largo: tampoco vamos a hacer algo tan radical o diferente solo para sorprender, sería tonto. A.N.I.M.A.L. ya es una banda de culto, histórica.

Arcadia: Parece muy sensato que lo ponga en esos términos; entender eso y asumirlo. No lo hace todo el mundo, por más que le toque...

A.G.: Hay que ser honestos. Entonces intentamos “volver a lo primitivo”, como dijo Max Cavalera en un momento: “Back to the primitive”. Es lo que hicimos en el último disco que sacamos, Legado, que tiene siete canciones nada más. Si Dios quiere, el próximo año entramos a grabar ocho canciones más como para completar ese disco de catorce o quince canciones, que va a tener ese camino más humano, más viejo, vintage; humano en el sentido de estar lo más lejano posible a lo digital. Volvemos a lo primitivo con esos riffs característicos de A.N.I.M.A.L., con el sonido en vivo, como sucedió en el último trabajo que hicimos. Y tratamos por supuesto de hacer canciones bonitas que principalmente, así suene feo, nos gusten a nosotros tres.

Arcadia: Si no les gusta a ustedes, ¿a quién más?

A.G.: Claro, soy de las personas que piensan que si a nosotros tres nos gusta, esa energía linda uno la puede transmitir. Si hacemos las cosas solamente pensando cuál es el mainstream que está sonando, entramos en una bola de estupidez donde no complacemos a nadie, haciendo algo que no nos gusta.

Ya hay un montón de canciones compuestas, gracias a Dios, y tenemos que terminar de definir las siete u ocho que vamos a grabar. Si Dios quiere, para el año que viene tendremos un disco nuevo que, vuelvo a repetir, seguramente no va a ser sorpresa para nadie: va a ser un disco más en la carrera de A.N.I.M.A.L.

Y vamos a hacer las mejores canciones que podamos, pero siendo siempre humildes en saber que no vamos a revolucionar nada: lo que teníamos que revolucionar ya lo revolucionamos en la historia.

Esto le pasa a cualquier banda que tiene más de 30 años de carrera, y lo digo con el mayor de los respetos del mundo, sin compararme con nadie: le pasa a bandas como Metallica, le pasa a Suicidal Tendencies, bandas con muchos años de carrera: sacan un disco nuevo y la gente siempre va a seguir escuchando Master of Puppets o el Álbum negro. La gente va a seguir escuchando El nuevo camino del hombre o Poder latino. Y vamos a hacer las mejores canciones que podamos, pero siendo siempre humildes en saber que no vamos a revolucionar nada: lo que teníamos que revolucionar ya lo revolucionamos en la historia.

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Arcadia: Claro, e igual, en esos discos nuevos, si uno como seguidor descubre un par de canciones que en vivo van a tronar maravillosamente, ¡es un triunfo!

A.G.: Totalmente. De hecho, en la segunda parte del show tocamos canciones del nuevo disco, Legado, y está buenísimo mostrar que seguimos vigentes, que seguimos haciendo cosas y que no vivimos solamente del pasado, así sorprenda a algunos.

Arcadia: Gracias por la música. Y, personalmente le digo, escuchar Antes de morir en vivo me va a transformar...

A.G.: Y tocar Antes de morir... ese riff del comienzo (lo canta con la voz)... Le juro que, aunque no se ve, se me pone la piel de gallina.

Arcadia: Andrés, invite a los lectores de Revista Arcadia a su concierto.

A.G.: Bueno, soy Andrés Giménez de A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar). Revista Arcadia: están todos invitados este domingo en Bogotá. Vamos a celebrar los 30 años de un grandioso disco histórico llamado El nuevo camino del hombre, y después un set larguísimo de canciones históricas de la banda. Los esperamos a todos allí; va a ser una gran noche y un gran encuentro. Son shows muy emotivos que quedan en la historia y no se los pueden perder. Se los quiere mucho, Colombia. ¡Gracias!

*Boletería física en Reborn Tattoo - CC Santa Fe, local 3-37. Info en el 3163570589, y boletería online en este enlace.

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Adenda: sobre la fe y la visita papal...

Arcadia: Andrés, ¿cómo le fue con esa visita del Papa a Argentina? En estos tiempos es raro que uno esté casi del lado de un Papa católico, pero estos son los tiempos...

A.G.: Mire, yo soy una persona de fe. De hecho, soy cristiano: creo en Cristo, no tanto en la Iglesia Católica; creo en Cristo como Padre, como Dios. Pero me parece bien: no le hace mal a nadie que el Papa visite Argentina y que visite otros países de Latinoamérica. Me parece un acto de fe que a muchas personas les llega al alma en momentos difíciles, no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica y el mundo en general. El mundo está inmerso en una locura más allá de lo normal: día a día guerras, manipulaciones, falta de respeto, falta de fe... Y una guerra de religiones que es más fuerte todavía, porque la guerra espiritual es más fuerte que la guerra física.

Arcadia: Estamos viviendo las consecuencias de todo eso, con unos años encima...

A.G.: La revolución interna que uno lleva desde niño, desde adolescente, la sigue manteniendo; pero con los años uno va viendo la vida de diferentes colores. Yo no veo la vida como la veía a los 20 años, cuando empecé con A.N.I.M.A.L., ahora que tengo 59 años. El año próximo cumplo 60; entonces, agradezco primero a Dios que me da salud para seguir. Creo que todo lo que se haga de una forma u otra —más allá de que uno esté 100 por ciento de acuerdo o no—, mientras no haga mal, sino que lleve un alivio emocional, un alivio espiritual, un alivio al alma de muchas personas, sea lo que sea, yo estoy a favor.

Después, nada: yo puedo creer en el Papa o no; en mi caso, no. Creo que tengo conexión directa con Dios, tengo wifi abierto, no necesito ningún intermediario más que tenerle fe y agradecerle todos los días de mi vida por darme la bendición que me da

Después, nada: yo puedo creer en el Papa o no; en mi caso, no. Creo que tengo conexión directa con Dios, tengo wifi abierto, no necesito ningún intermediario más que tenerle fe y agradecerle todos los días de mi vida por darme la bendición que me da. Porque no creo en esa doble moral de tener un Vaticano fundido en oro y millones de personas muriéndose de hambre.

Creo mucho en la cultura indigenista; entonces, como decimos en la canción Solo por ser indios: “matando en nombre de Dios”. Hay que tomarlo todo con pinzas, pero soy una persona de fe, una persona que cree que, como lo escribimos en Milagro: “Milagro es la magia y la fuerza al querer”. Uno tiene que lograr ese milagro a partir de su fe y de su trabajo.