Hacia el final de su concierto, consciente de que toca unas 25 canciones pero igual se queda corto el concierto para mucha gente que quiere escuchar ESA que le cambió la vida (así sea un verso y un coro), Ana Torroja se lanza al vacío, abre la caja de Pandora y le pide al público sugerencias sobre qué cantar. Así se asegura de dejar contenta a tanta gente como pueda, desde su voz y la del público, que le sirve de apoyo e instrumento. Espontaneidad, cuánto alimentas...

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Lo hace luego de 110 minutos de entrega en los 2600 metros más cerca de las estrellas de Bogotá, sin miedo a que las imperfecciones afloren, entregada y amorosa con una ciudad que, nos dijo en entrevista, siente como su casa.

“Ya sabía yo que por algo quería volver a la tierrita”, expresó en sus primeras palabras al público, muy agradecida con todos los presentes, en primer y segundo piso, reconociéndolos a todos. La cantante sabe, lo ha vivido antes y lo sintió ayer con fuerza, que su público en Colombia la abraza tal y como es hoy. Y ella hace lo mismo. Esta noche lo hará en Medellín, otra ciudad que ama en esta tierrita.

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Simbiosis las hay buenas y malas. La de ayer, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, entre la cantante y compositora española y la capital colombiana, fue de las mejores. El regreso de la icónica voz de Mecano, la cantante que sigue alcanzando hitos, confirmó lo que se podía intuir. Hay demasiada música, demasiadas memorias y demasiada vida atada a su voz como para que no sea un evento trascendental. Verla en vivo es agitar los lados más sentimentales y eufóricos de la existencia, entre gozos y lágrimas. Implica liberarse en canto y escuchar el coro de la gente que suma una capa a toda la experiencia. Recordar los muchos momentos y las muchas personas que estas canciones inmortalizan mientras se hace una nueva memoria con nueva música también.

Y fue bello notar que, si bien hubo cientos de mujeres que cantaron hermoso a la par de Ana, el nicho más efusivo fue el de los hombres cincuentones; como para probar que eso de los rótulos y las preconcepciones está mandado a recoger.

La cantante transportó a la audiencia a muchos de los momentos cruciales de su vida. Y declaró el coro de la gente que la acompañó anoche como el mejor que jamás recibió. Foto: @lanietadelfotografo / Páramo Presenta

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Como nos los dijo en charla previa a su show, en este hilvanó sus éxitos solistas como Ya no te quiero; sencillos de su reciente trabajo Se ha acabado el show (lo escribió por su cuenta por primera vez en décadas de música) como La Maleta, A veces y Problemas de conversación (grabada con Esteman, que en pantalla y pista de voz se hizo presente); y una avalancha preciosa de canciones de Mecano. Algunas en versiones más fieles a las originales, otras sumando un beat y otras resignificadas, como Cruz de navajas. También hubo espacio para canciones qua cantó originalmente con Miguel Bosé (Corazones) y Aleks Syntek (Duele el amor, ¡qué bien sonó en con el contrapunteo vocal del guitarrista!).

Ana modula su voz, canta más abajo, y nos importa muy poco; puede no ser el canario de hace treinta años, pero es todo lo que está bien. Ofrece el sentimiento y la energía que sus himnos piden, y por eso es un concierto notable, sentido y alegre. Y recalcamos que no lo entrega sola. La banda que la acompaña, los planetas alrededor del sol Torroja, hace un gran trabajo en dar el piso musical desdeel bajo, la guitarra/voz, los sintetizadores y la batería (que sin importar si se cae el crash, sigue y sigue).

Se ve frío este azul, pero la onda fue todo cariño y entrega en el Jorge Eliécer Gaitán, en el regreso de la ídola. Foto: @lanietadelfotografo / Páramo Presenta

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Una entrega musical y una declaración desde la moda, ¡siempre! Foto: @lanietadelfotografo / Páramo Presenta

La propuesta visual es básica, pero acompaña bien la música, y se guarda sus momentos astrales. Es un concierto de recursos limitados, si se quiere, pero usados con corazón, sirviendo a la propuesta. Desde el vestuario, la ídola vistió dos pintas en toda la noche, ¡y nos llevó a todos a preguntarnos cómo se pone uno esas botas rojas sin fin! Fácil. Siendo Ana Torroja. Así.

Y entonces, para cerrar, luego de asegurarse de honrar su enorme trayectoria y artístico y sensible corazón por dos horas, entregó la joya llamada Me cuesta tanto olvidarte... A nosotros nos quedará imposible olvidarla, como lo ha sido hasta ahora, porque sencillamente nos hace bien no hacerlo.