Entre Los que marcan el camino están Andrés Giménez y los músicos que han hecho parte de A.N.I.M.A.L. en estas tres décadas largas de impacto. Giménez es el sol que ha dado vida y mantenido en órbita esta máquina rockera de expresión indigenista, latinoamericana, empoderadora; esa que en su gira de celebración de 30 años de su tercer LP, El nuevo camino del hombre, pasó por el Capital Live Concerts de Chapinero, Bogotá, Colombia, para marcarlo por siempre. (Crédito para BRK Shows por montar el fiestón).

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Porque fue una promesa cumplida, la del domingo en la noche bogotana. Recibimos esa mezcla única de la banda argentina que oscila sin fricciones entre metal, groove, hardcore, punk, thrash, nu metal y otras pesadeces, con su marca única. A.N.I.M.A.L. hizo lo que Andrés Giménez nos dijo que haría, entregarnos el icónico disco entero, para empezar, y luego navegar el resto de su discografía en lo más selecto y emocionante.

Por eso llegaron muchos de quienes amaron a la banda desde sus inicios en el 93; los que, como nosotros, la conocimos con el excelente Fin de un mundo enfermo (1994) y los que, desde doble ataque de El nuevo camino del hombre (1996) y Poder Latino (1998), se suscribieron por siempre a los saltos y agites que provoca. Pero también se vio a muchos jóvenes, hombres y mujeres, con sus padres o amigos, los vieja escuela que les presentaron el sonido.

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La noche empezó pasadas las 9 en el escenario de Chapinero, con tres bandas que prendieron el ambiente: Deo Volente de Medellín y Pr1mal y Koyi K Utho de Bogotá. Lanzaron su sonido y trayectorias ante un público inicialmente tímido, si se quiere. Así empiezan las mejores fiestas, con un recato mentiroso destinado a caer.

¡La pena cachaca dura hasta que se evapora!, y en algo le tocó vivirla a Deo Volente, que no por eso restringió en su voltaje. “Tóquele a 30 como si fueran 10 mil”, dicen las lenguas del escenario. Eso hicieron los paisas en sus 20 minutos, en los que tuvieron apoyo pequeño pero devoto y lograron inducir en vaivén a las más pétreas actitudes. No merecían menos. Su propuesta fue ejecutada al nivel que exigía la apertura. “La última y nos vamos”, se les escucho en la que no fue su última canción.

De Medellín, con su sonido contundente, Deo Volente bandeó la hora temprana como si fuera la última. Dejó gran impresión. Foto: John Mosquera / @rockatcronicas / @otrogat0_

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Les siguió Pr1mal, que dejó altísima energía y no se resignó ante la quietud de la (entonces mayor) masa popular, animándola a acercarse y prenderse con ellos. En esa causa sirvieron sus potentes canciones, su actitud y el invitar a María José Camargo, de V for Volume a cantar su fantástico cover de Enjoy the Silence, de Depeche Mode (¡Def Leppard tocó Personal Jesus!). La banda bogotana de nu metal perdió algo de su tiempo por un inconveniente sonoro que logró saldar para cerrar por lo alto su casi media hora de música.

Pr1mal encendió la noche con 20 minutos suyos, un pequeño lío de sonido y un cover genial de 'Enjoy the Silence' con María José Camargo. Foto: John Mosquera / @rockatcronicas / @otrogat0_

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Con una trayectoria que ha nutrido todo el siglo XXI, cincelando su entrega en conciertos por muchas latitudes de este globo, Koyi K Utho dejó un concierto vasto y consolidado desde la música y producción. La agrupación capitalina arrastra con su poderoso industrial y su groove y, encima, trama con su pulida estética cyberpunk. Tiene al sonido y a sus dos voces en el centro, pero en el hechizo de su concierto juega la teatralidad colectiva, sus indumentarias, máscaras y chispas metaleras in situ de efecto atmosférico. Era una experiencia que no veíamos hace años y que se justificó de sobra en este noviembre de 2026. Cancha es cancha, así no crezca pasto en esta tierra desolada.

A Koyi K Utho no le importa si el escenario es grande o pequeño, se lo apropia de lado a lado con su sonido y su teatro metálico. Foto: John Mosquera / @rockatcronicas / @otrogat0_

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Antes de que el acto principal asumiera la tarima sonó ¿Comprendes, Mendes? de Control Machete, una canción que evocó Rock al Parque 97, en el que ambas bandas tocaron por primera vez en Bogotá (¡los argentinos debutaron en La Media Torta, hecho que recordó más tarde el cantante, y otro día rockearon el Simón, donde los raperos mexicanos también sonaron fantástico). En la tanda musical también tronó Cypress Hill , porque esos emocionantes tiempos noventeros en los que las cabezas vibraban al beat del gran rock y del gran hip hop nunca pasaron (siempre hubo una subtribu que jamás las separó, y hacemos parte de ella).

Pasadas las 10:15 de la noche, A.N.I.M.A.L. aterrizó y procedió a volarnos a todos la cabeza. Se sabía que iba a ser muy especial, pero la banda superó toda expectativa con una selección de 24 canciones de lujo. Sonaron todo el genial disco de 12 pistas en orden, en sus éxitos y sus cortes profundos, “desbaratando angustias”, e hilvanaron después una tanda de otras 12 cancionzotas que empezó con la hermosa Aura y a la que sumó arrasadoras canciones como Combativo, Loco Pro., Milagro, Los que marcan el camino (que agradecimos enormemente, y vino con solo de batería), Latino América, la reciente Legado, que hicieron sonar tremendo, Solo por ser indios, Revolución, y cerrando todo con su acostumbrado y ritual cover de Cop Killer.

No deja de asombrar, para bien, lo PLENO que se siente cuando hay una familia congregada. Evoca cuando en la casa de algún amigo se reunían todos a los que les gustaba esta mierda a rockear libres. Esta música nos congregó a decenas, y, una vez ahí, nos demostró unidos por un sonido umbilical. En ese sonido, hay que decirlo, Marcelo Castro (en la batería) y Cristian Lapolla (en el bajo y voz) completan todo de genial manera.

Si hay familia congregada, además, se aplica el código no hablado: poguear intensamente sin ánimo de dañar, levantar al caído, desfogar juventud pasada y presente en saltos y cantos, lanzando al aire, junto con el resto de gargantas, las decenas de letras de Giménez tatuadas en nuestro imaginario activo/colectivo.

A.N.I.M.A.L. entregó entero 'El nuevo camino del hombre' en sus 30 años y muchos éxitos más, en Capital Live Concerts, el 15 de noviembre de 2026. Foto: John Mosquera / @rockatcronicas / @otrogat0_

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“¡Mares de racismo traen, a mi mente incomprensión!”, coreamos. “Valor! Valor!”, gritamos, porque se había desatado la avalancha y solo quedaba vivirla. Lejos de casa fue tan sentida como debía, y Andrés llevó a la gente a cantarla en coro y volverla a soltar para agitarnos el cuore.

En Sol, nos insultó con AMOR y su jerga colombiana, antes de soltar ESA parte en la que saltar se hace compulsión para lidiar con el monstruoso riff: “¡Vamos parce... gonorrea marica, ijueputa!”, lanzó mientras el recinto se hizo caos hermoso. Luego se disculpó, sin necesidad, porque todos entendimos la emoción. Fuimos la emoción, gracias a su música. Y fue perfecto escucharlo presentar las canciones y decir con franqueza “temazo”, ¡porque no mentía! Si algo hubo el 15 de noviembre fue una lluvia de eso.

Antes de morir, tuvimos una razón de vida. El domingo pasado, no nos dejamos ir creyendo que todo vendría antes de morir. Fuimos a saltar, poguear y cantar A.N.I.M.A.L. con la familia y los Amigos que teníamos por conocer. El primer show largo que dieron los argentinos aquí en décadas. Y no se olvidará.

Alturas / Coyunturas

Al final del concierto escuchamos a un padre decirle a su hijo: “¡Giménez, a la altura de Cavalera!”. Amerita el debate, si alguien lo quiere dar, y eso demuestra lo enorme y relevante que es esta fuente de riffs intemporales, letras que solo se hacen más relevantes ahora y sonidos eternos. Tiene 59, va pa’ 60, y la altura de Bogotá le hace cosquillas porque adora tocar acá.

La nostalgia presente que ofreció A.N.I.M.A.L., sabiendo su líder que su pico de composición ya pasó (sin deja de componer), no fue otra cosa que la mejor vida vivida otra vez.

Andrés Giménez y A.N.I.M.A.L. navegaron su rico pasado y algo de su presente para despelucar a los y las presentes. Foto: John Mosquera / @rockatcronicas / @otrogat0_

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En un punto de la noche, Andrés instó a los y las presentes a no escoger lados políticos y mejor labrar el camino que lleve a cada quien a progresar: escoger proyectarse y trabajar para hacerlo todo realidad.

Y está más que bien empoderar al ser individual, pero a nadie elude que los tiempos demandan extrema colectividad para resistir (como una tribu, qué sé sho). La gente la tiene muy clara. Por eso, en conjunto, en un punto, coreó como viene haciéndolo en la mayoría de conciertos de rock del país: “¡Gatopardo!; ¡Asamblea!; ¡El pueblo no copea!“.