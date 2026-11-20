Todo está listo para la final de la Copa Sudamericana en el renovado Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad y adolescentes de Brasil y Argentina se dan cita en la Región Caribe para el partidazo entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. Las dos potencias se vuelven a encontrar para definir uno de los títulos más importantes del continente.

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Los dos equipos movilizan miles de personas de diferentes maneras con destino a Barranquilla. Vuelos directos o con escalas en Bogotá, Medellín, Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá, buscan la conexión más rápida y económica que les permita estar en la final del próximo 21 de noviembre.

El calor barranquillero espera a los eufóricos hinchas que están enredados en una de las terminales aéreas más importantes de Latinoamérica. Cuando más afluencia de gente hay por el magno evento deportivo que tuvo la sede en Colombia, las condiciones climáticas en Bogotá no permiten el transcurrir normal del despegue de los vuelos y hay alteraciones que dan lugar a las aglomeraciones.

Desespero, cansancio, algunas rabietas y esperanza por poder abordar lo más pronto posible es lo que se ve en el Aeropuerto El Dorado. Debido a condiciones climáticas adversas, muchos aviones no han podido despegar y el atraso hace que las multitudes se ubiquen en un solo punto y comiencen las quejas y los reclamos.

Las suspensiones, cancelaciones y reprogramaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá afectan a pasajeros con destino a Barranquilla y a muchas otras ciudades de Colombia. Entre los afectados hay hinchas de Boca Juniors que siguen buscando cómo llegar a Barranquilla. Mientras esperan una solución, los viajeros piden explicaciones. ¿Qué está pasando últimamente en El Dorado y cuándo se normalizarán los vuelos? @avianca @AerocivilCol @LATAMAirlines @BocaJrsOficial @BOG_ELDORADO — TUBARCO (@tubarconews) November 21, 2026

No solo es a Barranquilla, sino también argentinos y brasileños buscan el vuelo a Cartagena, donde hinchas de Boca han hecho banderazos y esperan que el Xeneize se quede con el título continental.

Quejas de la gente en El Dorado

“Las salas de espera de El Dorado están colapsadas. La aerolínea señala que las cancelaciones y retrasos se deben a factores climáticos”, dice una de las usuarias en la red social X, con fotos que dejan ver la cantidad de personas esperando el vuelo.

Hola @avianca ¿A qué compensación tienen derecho pasajeros con vuelo inicial a las 10:20am, por “clima” pospuesto para las 3pm y por fallas técnicas para las 9:15pm? 11 horas y les dan 25mil a cada uno (que en un aeropuerto alcanza para una botella de agua) 1/2 — Laura Villa (@LauraV_Villa) November 21, 2026

En los últimos días, el Aeropuerto El Dorado ha informado que por condiciones climáticas los vuelos se han visto con retrasos que afectan la calidad del viaje y el tiempo de las personas. En menos de un día se juega el partido en el ‘Supermetro’ y muchos hinchas anhelan llegar a tiempo.

Comunicado oficial del aeropuerto

“El día de hoy en mañana se presentó condición meteorológica adversa y niebla densa en intermitencia que ocasionó un efecto dominó en la programación de los vuelos programados en las horas mañana, pero al transcurrir de las horas se recuperó la parrilla de los vuelos en demora en las horas de la tarde y en la actualidad la operación está normal”, informó El Dorado en respuesta a SEMANA.