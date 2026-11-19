En una charla con Damon Albarn en 2018 (que, no es difícil aceptarlo, exigía mejores preguntas), algo quedó sobre esta agrupación, un detalle que aún marca su música y sus envolventes presentaciones: “Gorillaz son sensibles a las vibraciones. Así hacen su trabajo, son gente afectiva, como la naturaleza de la música. Así mantienen cierta perpetuidad”, nos dijo entonces el ex Blur, ícono del britpop y fuerza más que vigente en el arte global. (Ese concierto en el FEP 2018 fue, para nosotros, el mejor concierto del festival hasta ese momento).

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En su tercer paso por Bogotá, el martes 17 de noviembre de 2026, las vibraciones vinieron de donde necesitaban venir, en un nivel insuperable.

Por un lado, brotaron del ensamble británico, desde su propuesta gentil y gozosamente arrolladora, que parece alimentarse en ambición y creatividad de producciones de pioneros como Pink Floyd (+ Roger Waters) y Peter Gabriel; separándose, claro está, desde su música única (esa mezcla única de pop, hip hop, rock, soul y más vertientes), su diseño y su propuesta visual.

Se sabe que Gorillaz nació en 1998 de la unión de la música de Damon Albarn y el arte animado de Jamie Hewlett, quien creó a Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2-D y Noodle, sus protagonistas animados. Por muchos años los músicos no mostraron sus rostros, pero hace un buen tiempo todo está expuesto. Ahora, los músicos y los personajes son todos protagonistas, y eso merecen. Son excelentes.

Y sí, además del diseño visual de primer nivel, en vivo la música de Gorillaz suena mejor que en los discos porque revela los muchos matices que la componen y unos cuántos que suma. Todos los detalles, cuidados in extremis. Además, ni Albarn ni Kelvin Mercer (de la legendaria agrupación rapera De La Soul, figurota en Superfast Jellyfish y Feel Good Inc.) temieron un segundo en untarse de público, pues fueron repetidas veces a su encuentro...

Albarn fue al encuentro de su ferviente fanaticada en varias ocasiones. Foto: @nicolas.cabellero.arenas

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Ese contacto cercano se debe, en gran parte, a que las vibraciones fuertes también vinieron de la gente que atiborró el Coliseo MedPlus un martes en la noche (con la odisea logística de ida y vuelta que representa). Fue un público entusiasta, bailador, cantador, que elevó otra noche a fantástica en las afueritas de la capital.

Y lo hemos venido diciendo porque así lo han anotado en sus recientes visitas Jamiroquai (en ese mismo escenario), Robbie Williams y Def Leppard en el CDB Arena. Puede que Bogotá y sus visitantes no salten como la gente en el cono sur, pero de que este público es agradecido y supremamente cálido, de que retroalimenta e inspira a los artistas, no cabe duda.

El excepcional bajista de la agrupación, Seye Adelekan, que en el show se entrega de cuerpo, instrumento y alma, dejó una historia en su Instagram en la que declaro este concierto “uno de los más locos que hemos tocado en la historia”. Y añadió: “Lo hablamos con Jeff (Wooton, guitarra). Quedamos agitados con la energía tan demente. Muchas gracias, Colombia, Bogotá, no creo que vaya a olvidar esto. Es hermoso estar aquí. Estoy cansado, la altitud pega fuerte, pero logramos hacer un gran trabajo”.

Gran trabajo, realmente, se queda corto para el baño espiritual, musical y artístico que ofrecieron.

En uno de los conciertos del año, Kara Jackson sumó su voz en la muy esperada 'Orange County'. Foto: @nicolas.cabellero.arenas

Este es un espectáculo de 1001 partes operando en armonía, en fiesta, en ritual sonoro y visual; uno que pone a dudar el ojo y hace navegar a la atención hasta que se entiende la avalancha y lo mejor es dejarse sentirla como venga.

A veces, se quiere uno fijar en Albarn (que luce tan natural liderando), pero también en la increíble banda que lo acompaña en esta amalgama esplendorosa; en los MC que la sacan del estadio con sus versos y en las cantantes invitadas, como Kara Jackson, que en Orange County nos llevó a otro lugar, y la cantante trans mexicana Luisa Almaguer, que también abrió la noche con 45 minutos de su música (en los que rockeó y exaltó a la población trans y travesti, tan fácilmente atacada y tan desprotegida por la sociedad), se sumó a la banda en una gran versión de Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?).

Por su parte, Bootie Brown nos avasalló en una enorme versión de Stylo, y una de las coristas hizo de Kids With Guns una plegaria inolvidable. En un hecho no menor, del público también hubo participación en tarima, con un fan subiendo a rapear, dejándonos a todos bien representados.

Cada vez que pasa por Bogotá, Gorillaz redefine lo 'cool'. Tocó en 2018 en el FEP, en 2022 en el Movistar Arena y, en 2026, en el MedPlus. Aquí, con Dennis Hopper de fondo... Foto: @nicolas.cabellero.arenas

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A la vez, en el show, el ojo también se siente atraído por las pantallas, con sus cortes de videos genialmente editados, con los personajes animados conocidos en situaciones a veces hermosas, a veces emocionantes, a veces contemplativas, pero constante y poderosamente cool. Podía uno fusionarse con la montaña o nadar en el río visual, pero también valía, de vez en cuando, simplemente cerrar los ojos y escuchar fielmente.

Gorillaz tocó 27 canciones, distribuyendo su repertorio especialmente en canciones de los discos Demon Days, su más reciente The Mountain, y los icónicos Gorillaz y Plastic Beach. De Humanz tocaron dos canciones y de The Now Now también (Fire Flies resultó especialmente espeluznante).

De cierta manera, el de este martes fue un concierto simétrico al de Massive Attack, hace un año, en el entonces Movistar Arena. Desde la innegable vanguardia, ese concierto movió fibras y dolió en el alma con denuncia profunda. Desde la innegable vanguardia, este movió fibras y limpió espíritus con gozo y vibraciones, y fue una fortuna absoluta vivirlo.

*No está de más recordar que, en este 2026 de enormes espectáculos, aún quedan por presentarse artistas increíbles como Hayley Williams, Tricky, La Pestilencia (en su despedida), The Strokes, Slayer y New Order...