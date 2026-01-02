Para un año nuevo, sonidos nuevos, y ¿qué mejor si están marcados por una onda inigualable y un espíritu de búsqueda?

Lo decimos pues la agrupación venezolana Rawayana (dos veces ganadora del Latin Grammy y ganadora del Grammy) inicia 2026 con su sexto álbum de estudio, ¿Dónde es el after?. La producción está disponible en todas las plataformas digitales a través de Brocoli Records.

Iron Maiden en Colombia: reflexiones sobre los precios y las reacciones al que será un quinto e inolvidable show

¿Dónde es el after? es un ambicioso proyecto de 23 canciones, en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, entre lo real y lo alucinógeno, guiado por el astro rey, el Sol. El proyecto nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido, de saber si un sueño cumplido puede superarse, de seguir persiguiendo la vida hasta que salga el sol.

Como en las mejores fiestas y afters, la celebración es mejor cuando se está acompañado de amigos. Para esta producción, Rawayana convocó a un elenco de artistas que, aunque representan diferentes latitudes de Latinoamérica, en su mayoría son venezolanos.

Inspirado en los grandes maestros del arte cinético venezolano —Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez y Alejandro Otero—, Rawayana presenta una obra en movimiento y en constante transformación. Foto: cortesía Imagine It Media

Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri y Joaquina aportan la esencia criolla; Manuel Turizo representa a Colombia; Carín León, a México; DannyLux, Grupo Frontera y Magic Juan traen la latinidad y la biculturidad desde Estados Unidos; mientras que J Quiles y Jowell & Randy completan el roster desde Puerto Rico.

Musicalmente, la producción se pasea por sonoridades venezolanas, fusionando los tambores costeros en su mensaje de inicio de año Si te pica es pq eres tú (primer corte de la producción), pasando por el venetón en La noche que no había Uber —un género instaurado por la agrupación descrito como “la evolución tropical del sonido caribeño”—, hasta afrobeats, funk, urbano y el sonido inconfundible de Rawayana.

“Este disco deja atrás la nostalgia para abrazar el placer de existir, de crear, de sentir. Es una invitación a mirar alrededor y reconocerse. El after ya no se busca. Se siente. Y estamos todos invitados”, dice Beto Montenegro sobre la producción. Foto: cortesía Imagine It Media

Inspirado en los grandes maestros del arte cinético venezolano —Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez y Alejandro Otero—, Rawayana presenta una obra en movimiento y en constante transformación.

Arraigado culturalmente, musical y conceptualmente en su natal Venezuela, Rawayana no habla de su tierra como un país concreto, sino que la presenta como un espacio onírico que transita entre la fiesta y la creación. El concepto de nación se convierte en estética, la dialéctica en poesía y el espacio físico queda ocupado por la memoria del desarraigo.

En palabras de Beto Montenegro, vocalista y líder de Rawayana: “Después de tantos años corriendo hacia el futuro, entendí que el verdadero after no está adelante ni atrás: está aquí, en el presente, en el instante donde la música, el cuerpo y la conciencia se encuentran”.

“Este disco celebra ese ahora. Deja atrás la nostalgia para abrazar el placer de existir, de crear, de sentir. Es una invitación a mirar alrededor y reconocerse. El after ya no se busca. Se siente. Y estamos todos invitados”, agrega Montenegro sobre la producción.

Enero en conciertos: My Chemical Romance y Avenged Sevenfold lideran una agenda que propulsa el resto del año

¿Dónde es el After? llega tras el exitoso ¿Quién trae las cornetas?, el álbum con el que Rawayana convocó la fiesta e incluyó temas como “Feriado”, con el cual consiguieron su primer Latin Grammy. Además, el álbum les valió su primer Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

En 2025, la banda debutó en Coachella, llevando las playas venezolanas a Indio, California, y, junto a Bomba Estéreo, creó la superbanda Astropical, cuyo álbum homónimo está nominado al GRAMMY 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

Además, debutó en algunas de las plataformas más reconocidas a nivel mundial. En abril, llegó al aclamado Cercle Odyssey en la Ciudad de México con una presentación que quedó inmortalizada en el álbum en vivo Rawayana Live at Cercle Odyssey, disponible en todas las plataformas.

En noviembre, hicieron historia al ser la primera banda venezolana en presentarse en Gallery Sessions con La noche que no había Uber, y en diciembre cerraron el año con un destacado debut en COLORS, donde presentaron exclusivamente el sencillo Reyimiller.

Así, con ¿Dónde es el after?, Rawayana reafirma su posición como una de las agrupaciones más innovadoras y consistentes de la música latina contemporánea.

*Puede escuchar el álbum en este enlace.