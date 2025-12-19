En enero, mucha gente se toma sus vacaciones y sale de la capital. A ustedes les decimos que vayan, descansen, porque cuando regresen, desde el 20 de enero, Bogotá mantendrá su promesa básica de los últimos años: ofrecer conciertos geniales.

Antes de entrar de lleno a la agenda en Bogotá, mencionamos que, del 4 al 12, tiene lugar la XX edición del Cartagena Festival de Música, con un foco más amplio que en ediciones anteriores.

Ahora, entremos en materia sobre tres eventos clave, en la capital del rock en Colombia, el primer mes del año.

A7X + Mr. Bungle en el Movistar

¿My Chemical Romance + The Hives? Habrá intensidad. Foto: cortesía

La faena de 2026, que desde ya viene nutrida y emocionante (y si, exigente para los bolsillos), inicia con un concierto notable de Avenged Sevenfold (A7X), por lo que representa esta banda y por la compañía que se trae: las leyendas dementes del rock que son Mr. Bungle.

Pactado inicialmente para octubre del año pasado, una cancelación lo instaló este próximo 20 de enero, en el Movistar Arena. M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ y Brooks Wackerman integran la banda, que gira en apoyo de su más reciente álbum, Life Is But A Dream....

Legendaria banda de metal contemporáneo, A7X ha vendido más de 12 millones de álbumes y encumbró dos de estos, consecutivamente, en el No. 1 en el listado de 200 mejores álbumes de Billboard (Nightmare en 2010 y Hail To The King en 2013). Y claro, ha sumado más de mil millones de vistas de videos y reproducciones en Spotify. Más allá de los números, a A7X se le conoce por sus presentaciones vanguardistas, con las que han liderando carteles en grandes festivales. La banda abre trocha en avances tecnológicos e, integrando hitos culturales e innovación, conjura una interacción única con los fans.

Vale decir que este show viene por cuenta de Páramo Presenta, líder en su campo, que vendió 1,6 millones de boletas en más de 130 eventos (y por algo será).

*Puede conseguir entradas en TuBoleta.

My Chemical Romance + The Hives en el Vive Claro

Dos días después, el 22 de enero de 2026 en el Vive Claro, tiene lugar otro show que suma a dos bandas de peso generacional. Hay que darle crédito a My Chemical Romance por sumar a The Hives a la gira que los trae a Colombia por primera vez, porque a los suecos se les equipara, nunca se les supera (eso dicen ellos mismos, y quien los ha visto en vivo, les cree).

Formada en Nueva Jersey, My Chemical Romance debutó en 2002 con el álbum independiente I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Al año siguiente, con Reprise Records lanzaron su exitoso Three Cheers for Sweet Revenge (2004), que dejó grandes éxitos como I’m Not Okay (I Promise), Helena y The Ghost of You.

Rolling Stone nombró a The Black Parade como uno de los mejores discos de 2006, marcado por su sencillo Welcome to the Black Parade. En 2008 publicaron Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, y, luego, una serie de sencillos que se recopilaron como Conventional Weapons en 2013.

THE HIVES edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 28 marzo 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

The Hives ofrecen un EVENTO de rock que nadie que disfrute del género, de la música, se debería perder. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Antes que ellos, tocarán los suecos, que se hacen llamar la mejor banda de rock en vivo del planeta, con razón. The Hives ofrecen un EVENTO de rock que nadie que disfrute del género y de la música, se debería perder. En su paso más reciente por Bogotá vencieron a una tormenta eléctrica y sumaron fans, como siempre lo hacen, porque su primer show en el Coliseo El Campín aún es recordado por los presentes como uno de los mejores jamás entregados en esta ciudad. Y, según dice la leyenda, le quedó duro a los Arctic Monkeys seguir el paso... My Chemical Romance recibirá a la gente emocionada, y eso no puede ser sino positivo...

*Puede conseguir entradas en Ticketmaster.

La gran Anamaría Oramas hace parte del Festival Centro 2026. Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

Festival Centro 2026

El que justicieramente se hace llamar el primer festival del año en la capital suele poner su foco en los sonidos de la música colombiana y latinoamericana que brota desde la independencia, en una mezcla entre lo nuevo y lo establecido.

Este 2026, en la edición que tendrá lugar del 29 de enero al 1 de febrero, no será la excepción. En este enlace puede ver el cartel oficial, siempre sorprendente en su curaduría.

Hermanos Gutiérrez en el Teatro Mayor

Regresa, siempre bienvenido, el grupo instrumental formado por Estevan y Alejandro, que mezcla ritmos latinoamericanos y ‘western’ a dos guitarras, en un homenaje a México y a la música de la región. Tocarán el 30 de enero, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Los Hermanos Gutiérrez hacen magia con dos guitarras, lap steel, bongo y maracas. Su estilo influenciado por la música latina, el viejo oeste y los sonidos del desierto rompe banderas y barreras. La banda hace de su origen latinoamericano un eco musical que recorre ritmos como los de la milonga, el western o el folk.

El grupo tiene cinco discos grabados: 8 años, (2017), cuyo título hace referencia a la diferencia de edad entre los hermanos; El camino de mi alma (2018), Hoy como ayer (2019), Hijos del sol (2020), y El bueno y el malo (2022) que les representó una nominación a Álbum del año en los Americana Music Association honors and Awards.

Su disquera actual, Easy Eye Sound Studio, pertenece a Dan Auerbach, vocalista y guitarrista de la banda The Black Keys, con quien también tienen una canción a la que nombraron Tres hermanos (en honor al también productor que tomó una guitarra y se puso a tocar con ellos).

*Puede comprar entradas en TuBoleta.