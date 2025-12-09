Suscribirse

Dream Theater regresa a Bogotá y Iron Maiden da pistas de que los 2600 metros llaman: el rock vibra en la capital

Dos bandas veneradas, una en el rock progresivo y otra en el heavy metal, pintan 2026 de enorme expectativa con sus anuncios de conciertos en Bogotá...

Redacción Arcadia
10 de diciembre de 2025, 12:05 a. m.
Los años 2006, 2008 y 2012 marcaron las visitas iniciales de Dream Theater a Colombia. La primera, en el Palacio de los Deportes (Octavarium Tour); la segunda, en el entonces Coliseo El Campín (Chaos in Motion Tour); y la tercera, de regreso al Palacio de los Deportes (A Dramatic Tour of Events). Y fueron conciertos geniales, marcados por la enorme expectativa de ver a los genios del metal progresivo (estuvimos presencialmente en los dos primeros), pero algo nos dice que el que viene en 2026 será el mejor a la fecha. Como mínimo, será el de mejor sonido.

Contexto: BEAT en Bogotá: una noche mágica, histórica e inolvidable, que percances hicieron más corta y épica de lo esperado

Antes de dar más detalles, vale anotar que el año que viene anuncia sus cartas concierteras y las señales para los seguidores del rock siguen siendo positivas. Esto pues, solo del lado de Páramo Presenta, en enero vienen My Chemical Romande y The Hives; a finales de marzo, el Festival Estéreo Picnic se trae a Deftones, a Tom Morello y a Turnstile (entre otros); y el sábado 2 de mayo Korn tocará en el MedPlus (no lo hace desde 2017, cuando rockeó el Chamorro con el hijo de Robert Trujillo en las cuatro cuerdas).

Ahora sí, entrando en la materia que congrega a los progresivos, el día del anuncio de un nuevo concierto de Dream Theater en Colombia era uno muy esperado por los seguidores de la banda. Y estos la hubieran visto con los músicos que fuera siguiera Mike Magini o no detrás de los tambores. Pero la ocasión se hizo especial desde que se confirmó el regreso del baterista Mike Portnoy, parte original y corazón espiritual del combo. Se une de nuevo a la voz de James LaBrie, las guitarras absurdas y también oníricas de John Petrucci, el bajo plástico de John Myung y los teclados virtuosos de Jordan Rudess.