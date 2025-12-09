Los años 2006, 2008 y 2012 marcaron las visitas iniciales de Dream Theater a Colombia. La primera, en el Palacio de los Deportes (Octavarium Tour); la segunda, en el entonces Coliseo El Campín (Chaos in Motion Tour); y la tercera, de regreso al Palacio de los Deportes (A Dramatic Tour of Events). Y fueron conciertos geniales, marcados por la enorme expectativa de ver a los genios del metal progresivo (estuvimos presencialmente en los dos primeros), pero algo nos dice que el que viene en 2026 será el mejor a la fecha. Como mínimo, será el de mejor sonido.

Antes de dar más detalles, vale anotar que el año que viene anuncia sus cartas concierteras y las señales para los seguidores del rock siguen siendo positivas. Esto pues, solo del lado de Páramo Presenta, en enero vienen My Chemical Romande y The Hives; a finales de marzo, el Festival Estéreo Picnic se trae a Deftones, a Tom Morello y a Turnstile (entre otros); y el sábado 2 de mayo Korn tocará en el MedPlus (no lo hace desde 2017, cuando rockeó el Chamorro con el hijo de Robert Trujillo en las cuatro cuerdas).

(De izq. a der.) John Myung, Jordan Rudess, John Petrucci y Mike Portnoy de Dream Theater actúan en el escenario del festival Tons of Rock el 25 de junio de 2025 en Oslo, Noruega. | Foto: Redferns

Ahora sí, entrando en la materia que congrega a los progresivos, el día del anuncio de un nuevo concierto de Dream Theater en Colombia era uno muy esperado por los seguidores de la banda. Y estos la hubieran visto con los músicos que fuera siguiera Mike Magini o no detrás de los tambores. Pero la ocasión se hizo especial desde que se confirmó el regreso del baterista Mike Portnoy, parte original y corazón espiritual del combo. Se une de nuevo a la voz de James LaBrie, las guitarras absurdas y también oníricas de John Petrucci, el bajo plástico de John Myung y los teclados virtuosos de Jordan Rudess.

Jame LaBrie (izq.) y Mike Portnoy de Dream Theater actúan en el escenario del festival Tons of Rock el 25 de junio de 2025 en Oslo, Noruega. | Foto: Redferns

La cita será el sábado 18 de abril de 2026. Esa noche, en el Movistar Arena, Dream Theater trae el tour de 40 años de carrera, enfocado en su trabajo Parasomnia, pero con especial protagonismo de A Change of Seasons, EP fundacional que tiene una pieza homónima, épica en su repertorio, que jamás han tocado aquí. ¡Imperdible!

Luego de separaciones y distancias, la banda que dio raíz a este fandom emocionado (LaBrie, Petrucci, Myung, Rudess y Portnoy) dará una nueva clase de virtuosismo y metal como solo la puede ofrecer.

Lo nuevo y lo clásico sonarán. Con estos genios, no hay pierde...

¿Qué dice su bolsillo? | Foto: Páramo Presenta

*Venta general de boletería (oscila entre 230 mil y 650 mil pesos) en Tuboleta.com.

Iron Maiden: no hay quinta mala

La Dama de Hierro, fundada hace 50 años, en 1975, en Londres, por Steve Harris, regresará una quinta vez al país, luego de una carrera increíble donde se han elevado al panteón del rock sin entrar a ningún Salón de la Fama ni contar con mayor apoyo radial. Lo han hecho con gran música y unos ánimos de llevar shows inmaculados que engrandecen su legado, que pocas bandas tienen por tanto tiempo.