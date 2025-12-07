La noche del 5 de diciembre de 2025, mientras estallaban en vivo varios de los breakdowns crujientes de Limp Bizkit, que caracterizan su música y llenan de intensidad sus conciertos, ver a varios jóvenes quitarse la camiseta y saltar como resortes respondiendo con plástica naturalidad a estos riffs nos inspiró a llegar gozando al cierre de Loserville. Porque las rodillas ya estaban pesado...

Fue una jornada larga con el cierre explosivo que fueron a buscar decenas de miles, por cuenta de la banda floridense. | Foto: Mava Villamizar

Feliz o viviendo aún un duelo, Limp Bizkit no decepciona. | Foto: Mava Villamizar

La banda tiene un arsenal sonoro que se apodera del cuerpo, y verla estallar en la masa es algo que no se olvida. Pero, especialmente para los cuarentañeros +, después de una semana de trabajo y el periplo tempranero al Coliseo MedPlus, la energía escaseaba, y la juventud inspiró y ofreció un necesario impulso final. Y se lo agradecemos a todos los que saltaron y poguearon con honor y gozo esa noche en esa arena... excepto a aquel que en ruta al pogo de Bullet for My Valentine nos embistió por detrás sin necesidad alguna... el rock tiene eso, pero el rock gana de sobra.

Desde sus scratches y sonidos, el aporte de John Otto en Limp Bizkit es notable. | Foto: Mava Villamizar

‘Our’ way or the Highway...

Nos propusimos llegar temprano al Loserville, en la que fue nuestra primera visita a la arena de la 80 (mejor tarde que nunca). La idea era vivir a Ecca Vandal, una artista que por algo nos recomendó directamente Shirley Manson. Si bien el horario había anunciado a Ecca, a las 6:20 p.m., salió a tocar a las 5:50, y esto no se agradeció. En los 13 minutos que pudimos verle, la australiana demostró que el interés se justifica de sobra.

Ella, su baterista y Richie Buxton (una bestia de músico que le toca bajo, guitarra, teclados) arman una tormenta de tres, y su voz y su cuerpo en constante locomoción son el ojo e la misma. Ojalá Ecca Vandal regrese con más tiempo, más público y sin horarios fluctuantes.

Más allá de ese detallito, Loserville fue alegría. Ecca fue genial y vino luego la banda 311, que brotó en Omaha, Nebraska, pero es la postal más californiana que existe (igual, en Los Ángeles graban todo hace décadas).

En un set compacto de 45 minutos, 311 dejó sus éxitos, empezando por Beautiful Disaster y Come Original. En el camino sumaron Amber y su cover de Love Song de The Cure, y dejaron una gran impresión desde su mezcla de voces (ambas frescas), su excepcional bajista (maravillando con su slap), y un interludio de percusión que involucró a todos los integrantes echando tambor. En ese tiempo, quizá, podían haber tocado otra una canción, pero decidieron reflejar personalidad. Al final del tamborileo común se lanzaron las baquetas al aire entre ellos, al estilo de malabaristas. En cierta medida lo lograron y se justificaron. Y con Down cerraron su primera faena en este país.

A escena luego saltó la banda galesa Bullet for My Valentine, que celebraba 20 años de The Poison, su disco debut, y en un set de poco más de una hora dejaron su intensa descarga de metalcore (que recordó mucho a Killswitch Engage).

En un lugar del cartel que debía ocupar el cantante británico YungBlud, quien por cuestiones de salud se bajó del bus, BFMV cumplió de sobra y con sus riffs inspiró varias licuadoras humanas entre la masa. Su música sonó potente y franca desde su líder Matt Tuck, sus voces, guitarras, bajo y el baterista Jason Bowld, que marca el hipnótico galope (no es el original, pero hace un gran trabajo). A quienes no los teníamos en nuestro radar, nos demostraron que en vivo son una fuente de riffs irresistibles. A quienes fueron a verlos, no los decepcionaron, pues agitaron sus banderas sin parar.

Limp Bizkit dedica esta gira a su colega Sam Rivers, y se siente en ellos el peso de esa pérdida. No por eso dejan de rockear el lugar hasta el techo. | Foto: Mava Villamizar

Richie Buxton, que acompaña a Ecca Vandal, ocupó el lugar de Rivers. Y desde sus movimientos y su ejecución en las cuatro cuerdas evocó la obra del bajista fallecido. | Foto: Mava Villamizar

Limp Bizkit abrió su presentación con un homenaje a su bajista Sam Rivers, quien falleció hace apenas unos meses, y a quien dedican todos los conciertos de esta gira. Su reemplazo fue el mencionado Richie Buxton, que acompaña a Ecca Vandal, un virtuoso que desde sus movimientos y su ejecución en las cuatro cuerdas evoca la obra de Rivers. En la mezcla de sonido, quizá para dejar esto muy claro, el bajo estuvo particularmente alto.

Si Wes Borland no sorprende con su pinta y con el abrasador sonido de sus guitarras, no es un concierto de Limp Bizkit. | Foto: Mava Villamizar

Como suelen hacerlo, porque pueden y porque a su público le significa un doble clímax, Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal abrieron con Break Stuff y cerraron con Break Stuff, el himno que marca el frenesí. Y hay mucha intensidad, con Nookie, con Rollin’, pero también colores más contemplativos con su cover de Behind Blue Eyes (Bogotá le cantó lindo a Rivers) y la gran Re-Arranged y su línea de bajo memorable.

Por su parte, My Way conjuga ambos matices, contempla y estalla. Y se suma otro cover de fuego, Faith, de George Michael. En Full Nelson, una seguidora subió al escenario y, a pesar de lo que parecía en un principio, salió bien librada enfrentando al MedPlus, haciendo eco a las líneas de Durst.

El público se unió al canto en 'Behind Blue Eyes'. 'Can You Hear Them, Sam?', preguntó el cantante a su colega ausente... | Foto: Mava Villamizar

Es cierto que su colega de vida y arte murió, y esa es causa suficiente para estar dolido. Y ahí se sintió una diferencia con el primer concierto, en el Picnic 2024. Fred Durst estuvo muchísimo más “chinche” ayer que lo que estuvo esa primera vez, donde todo fue paz y amor. Su entrega no sufrió en absoluto, es un profesional, y expresó amor por Rivers y por estar de nuevo en Bogotá, pero su onda fue innegablemente más oscura, y se quejó, primero de un micrófono “demasiado caliente” y luego del tamaño y los pixeles de un logo... Por otro lado, así como se unió a ella al final de su concierto, llamó a Ecca Vandal al escenario durante el suyo. Quería que recibiera el calor del enorme público que en gran mayoría no la vio, pero la celebró por cuenta de Durst.

Lo bello queda, los conciertos geniales quedan, y el cuerpo adolorido después de tanto sacudón musico-emocional es testimonio de lo mucho que valió la pena...

Notas de concierto

*El Coliseo MedPlus puede ser lejos, y si lo coge a uno la tarde lluviosa en medio del tráfico de puente, la llegada puede drenar muchas energías, así que hay que programarse tanto como se pueda pars evitar el impacto de los elementos. Este cronista estacionó en el sótano adjunto al escenario (fácilmente, si bien, llegando temprano, por 40k), y la salida fue sorpresivamente veloz. Por otro lado, el agua no cuesta una millonada.