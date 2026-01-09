Conciertos

Se pospone el romance: My Chemical Romance y The Hives no tocarán el 22 de enero: esta es la nueva fecha

El evento se llevará a cabo casi tres semanas después de lo pactado, en el mismo escenario, el Vive Claro de Bogotá. Las razones de fondo quedan en el aire.

Redacción Arcadia
9 de enero de 2026, 5:25 p. m.
En marzo vencieron una tormenta eléctrica en su presentación en el Festival Estéreo Picnic dejando una postal imborrable. En febrero regresan con My Chemical Romance.
No deja de ser devastador para la mucha gente que arma planes alrededor de un concierto que sucedan estas cosas, pero, tristemente, suceden. Así pues, directo al grano, el concierto de My Chemical Romance y The Hives y no tendrá lugar el 22 de enero. Lo bueno es que no se cancela, pero eso no alivia a las muchas personas, que habían pedido permisos y vacaciones, esta no sea una posibilidad. Ojalá, para la mayoría de personas emocionadas por este concierto, lo sea, y puedan ir en febrero y gozar lo que por tanto tiempo han esperado.

Las explicaciones, que igual no van a satisfacer a nadie en medio del dolor del plan frustrado, quedan en el aire. En su comunicado, las empresas promotoras del evento, Páramo Presenta, Ocesa y Move Concerts, explican:

“Debido a razones ajenas a My Chemical Romance, los promotores o Vive Claro, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia.

Gerard Way de My Chemical Romance canta en la AccorHotels Arena de París, en 2022. Foto: David Wolff-Patrick/Redferns.
La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026. La presentación de The Hives, así como los horarios, se mantendrán sin cambios. Las demás fechas en Sudamérica y Ciudad de México se mantendrán según lo previsto.

Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas con un show espectacular. Todas las entradas originales serán válidas para la nueva fecha".

Por último, y muy importante, la promotora activa un plan de reembolsos, al que se puede acceder en ticketmaster.co.

Enero en conciertos: Avenged Sevenfold lidera una agenda que propulsa el resto del año

The Hives ya le saltaron a los hechos y compartieron las noticias con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Si se sabe algo de la banda sueca, es que solo hace esto porque le toca. El profesionalismo y el cumplimiento son su marca, porque cumplen así llueve, truene o relampaguee.

Por el otro lado, en la cuenta de Instagram My Chemical Romance aún no se dice mucho, pero, revisando posts recientes, se encuentra uno del 19 de diciembre que dice: “Pospondremos nuestras próximas fechas en el sudeste asiático hasta noviembre de 2026”. Tal como en Colombia, no cancelaron, pero si pospusieron.

Se espera que los imprevistos que los llevaron a posponer este concierto se resuelvan para cuando llegue el 10 de febrero, y la Black Parade puede realizarse en su histriónica gloria.

Por ahora, viendo más allá del vacío de lo que no será, vale esperar más claridad sobre lo ocurrido y evitar teorías sin fundamento.

