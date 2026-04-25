Cuando se habla de la artista Emma Reyes es imposible no reconocer la fuerza expresiva de sus obras —disímiles para su época—, que hoy en día generan admiración en el mercado del arte nacional.

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Pese a ello, al conocer de cerca su historia de vida, se evidencia cómo esta estuvo marcada por una precariedad que ha conmovido a quienes buscan adentrarse en la mente de la artista, quien murió sin ver la luz del éxito en su natal Colombia.

Nacida en la Bogotá de principios del siglo XX, Reyes vivió durante sus primeros años en el barrio San Cristóbal. De este lugar conserva recuerdos —tal vez algunos de ellos amargos por la pobreza que la circundaba— que la acompañaron por el resto de su vida y que se encuentran ampliamente descritos en la obra Memorias por correspondencia.

Esta obra fue compuesta por 23 cartas dirigidas a su amigo Germán Arciniegas; en ellas la artista narraba, con un nivel de minucia casi cinematográfica, distintos episodios de su vida.

El libro fue publicado por primera vez en 2012, cuando ya habían fallecido tanto la artista como Germán Arciniegas. En Colombia, este texto obtuvo el Premio al Mejor Libro de Autor Colombiano de No Ficción ese mismo año.

Germán Arciniegas fue el “auspiciador” o “promotor”, como algunos lo califican, de la artista bogotana. Asimismo, fue una figura de gran importancia para el panorama cultural colombiano: participó en la fundación del Museo Colonial cuando era ministro de Educación y, a lo largo de su vida, tuvo una extensa carrera diplomática.

Las cartas que Emma le escribió a Germán Arciniegas y que son una muestra fehaciente de esa estrecha relación amistosa, fueron adquiridas por la Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2016.

Reyes fue una persona que residió en diferentes países, los cuales influyeron directamente en su producción artística. Además, logró entablar relación con importantes intelectuales europeos como Jean-Paul Sartre y Pier Paolo Pasolini.

Emma Reyes murió en Francia en 2003. En vida, realizó una gran cantidad de exposiciones en el exterior; sin embargo, su obra no era tan reconocida en Colombia.

La vida de Emma Reyes fue retratada en la serie Emma Reyes, que hizo parte de una coproducción entre Quinto Color y Señal Colombia.

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Esta obra que fue dada a conocer a SEMANA hace parte de la serie "Máscaras" de Emma Reyes. Foto: Colección HERO

SEMANA pudo conocer dos obras de la artista, pertenecientes a la Colección HERO; una de ellas, hace parte de “Máscaras”, una serie en la que Emma trabajó durante un periodo extenso de su vida.

La otra, es una obra que fue realizada en París y que refleja otro tipo de temáticas sobre las que trabajó.

Obra de Emma Reyes realizada en París. Foto: Colección HERO

Reconocer la importancia de Emma Reyes en el arte es hacer una reivindicación histórica a una artista que murió sin recibir un reconocimiento merecido en Colombia.

Los precios de las obras de la fallecida artista colombiana han tenido un crecimiento exponencial, lo que deja en evidencia el interés que han suscitado sus coloridas piezas.

Recientemente, una obra de la artista alcanzó los 24 millones de pesos, más comisión, en una subasta realizada en Bogotá por La Independencia.