Emma Reyes: la artista colombiana que pasó de ser casi desconocida a vender millones después de su fallecimiento

Hace algún tiempo el nombre de la artista colombiana Emma Reyes viene tomando fuerza, esto debido a la creciente demanda de obras que se viene presentando, sin embargo, la artista en vida era casi desconocida en su país de origen.

Nació en el año de 1919 en Bogotá, pero gran parte de su carrera artística la desarrollo fuera de Colombia; debido a su constante migración entre países como Argentina, Uruguay, México y Francia, Emma Reyes recoge múltiples influencias estilísticas de cada territorio por el cual pasaba.

De acuerdo con información presentada por la Universidad de los Andes, cuando se estudia la obra de esta artista se puede ver que a través de sus exploraciones hay una evolución marcada a lo largo de su producción, que va desde el “primitivismo americano” hasta una “estética de lo monstruoso”, aunque también se precisa que esta producción no es lineal, sino que a veces retorna y evoluciona en su estilo.

Emma reyes tuvo en su vida grandes amigos como Germán Arciniegas, fruto de esta amistad y de la basta correspondencia que había entre los dos, se pudo publicar el libro “Memorias por Correspondencia”, mismo que recogió 23 cartas enviadas por la artista a Germán Arciniegas.

Germán Arciniegas conmovido por la historia contada en las cartas, se las enseña a Gabriel García Márquez y estos la animan a que siga escribiendo, la correspondencia va desde el año 1969 hasta 1997 y en ellas se cuenta como vivió su difícil niñez y otros aspectos relevantes de su vida.

El libro publicado en 2012, con las cartas de la artista, llegó a ser considerado “el mejor libro del año” en su momento, las cartas manuscritas originales fueron adquiridas por la Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2016.

La historia de esta artista no solo resuena por el libro anteriormente mencionado, sino por su creciente demanda en el mercado del arte.

Según datos de Artprice, la bogotana ocupa en el 2025 el puesto número 5233 en la clasificación mundial y la principal plaza de mercado es Estados Unidos.

Recientemente, una obra del año 1946 de 37 x 34 cm fue rematada en una subasta de Bogotá por cerca de 36 millones de pesos, incluida la comisión de la casa de subastas.

La figura de Emma Reyes, al igual que la de muchos otros artistas, debe ser reivindicada en el puesto que le corresponde en la historia del arte nacional.

Aunque Emma Reyes no pudo ser testigo de lo que ahora pasa con su historia, si quedará su nombre escrito en la historia artística de este país como una de las artistas más importantes.