Gabriel Ortega, el pintor que pudo llevar los relatos de Gabriel García Márquez al arte

Entre narraciones orales y una colombianidad marcada, Gabriel García Márquez pudo ser el artífice de algunas de las obras literarias colombianas con mayor reconocimiento a nivel mundial.

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Pese a que su obra naturalmente está pensada para que sea el propio lector quien imagine esos escenarios casi fantásticos, pero impregnados de la idiosincrasia colombiana, el artista Gabriel Ortega decidió, a través de su obra, recrear su propia percepción de lo que escribió Gabo, junto a personajes creados por él mismo.

Ortega, en entrevista exclusiva con SEMANA, habló de la exposición Tintín y Milú en Macondo, que se está realizando en la galería El Museo. Nacido en Medellín en 1969, estudió Artes y Diseño, además, cuenta con más de 20 años de carrera y una trayectoria que incluye exposiciones en continentes como Europa, Asia y América.

Exposición Tintín y Milú en Macondo. Foto: Suministrada a SEMANA

Asegura que su obra se ha mostrado en “el Chiostro del Bramante en Roma, el XXI Salón del Cómic de Barcelona, Art Miami, SP-ARTE São Paulo y Artcentralhk Hong Kong”.

Cuando se le pregunta acerca de sus inicios en el arte, precisa que “desde muy joven el espíritu del arte se apoderó de él”. Aparte, afirma que “su interés por el cómic lo llevó a estudiar arte formalmente”.

Dentro de ese contexto, resalta que personajes como Tintín y Milú, presentes en las obras que se están exponiendo, “representan el niño interior que todos llevamos dentro”. Cuando se le pregunta acerca de la definición que puede dar de su obra, dice que “trabaja el neo pop”. Del mismo modo, explica que en su obra fusiona “estética del cómic, pintura, escultura y tejido. Mezcla personajes de cómic y superhéroes con la riqueza natural y cultural de Sudamérica. La serie El Trópico Colombiano presenta fauna, flora y mitologías colombianas con una sensibilidad poética”.

Respecto a la muestra en El Museo, afirma que se “junta el universo de Cien años de soledad de García Márquez con su propio lenguaje visual. Pone a Tintín y Milú cruzando el agua de Macondo, uniendo dos mundos: el realismo mágico colombiano y el cómic europeo. Usa pintura y acero para plasmar esa escena”.

Gabriel Ortega habló con SEMANA. Foto: Gabriel Ortega API

Uno de sus objetivos con esta exposición es “rendirle homenaje a Macondo como esencia de la fantasía latinoamericana y mostrar que esa memoria sigue viva”, siendo, a su vez, “una forma de agradecerle a García Márquez y de compartir esa sensación de maravilla con más gente”.

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La conexión entre Macondo y las obras presentes “es temática y emocional: toma el río, la selva y el ambiente mágico de Macondo, y lo cruza con Tintín y Milú como exploradores. El acero frío se vuelve agua y movimiento, y el recuerdo del libro se materializa en la pieza”.

Surge una pregunta en medio de esa conversación respecto a la necesidad de hablar acerca de Macondo, y responde que esto se debe a que este pueblo mágico resume “la fantasía latinoamericana. (...) Macondo no es solo un pueblo de un libro, es memoria, identidad y esa esencia que todavía respira en el arte latinoamericano”.