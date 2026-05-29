Bogotá estrena teatro con capacidad para 275 personas y tecnología de punta

El Teatro Nancy Kotal de Cortés abre sus puertas como un espacio pensado para el encuentro, la creación y la circulación cultural, honrando la vida y el legado de una mujer que transformó el panorama cultural y educativo del país.

Ubicado en la sede centro del Centro Colombo Americano de Bogotá, este nuevo teatro nace gracias al compromiso conjunto de la Fundación Nancy Kotal de Cortés, el Centro Colombo Americano, la Familia Cortés Kotal, el Grupo Bolívar y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, y se hace posible con el apoyo de la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea). Esta alianza hace realidad una apuesta única por fortalecer las artes, la educación y el bilingüismo en la capital.

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Con una inversión superior a los $2.800 millones de pesos, el Teatro Nancy Kotal de Cortés se consolida como una de las salas de artes escénicas más completas de la ciudad. Su infraestructura incluye 275 sillas, sistema de sonido de alta calidad, tecnología lumínica de última generación, pantalla de proyección de 4x2 metros y circuito cerrado de cámaras, además de camerinos diseñados para ofrecer condiciones óptimas a artistas y creadores.

Este nuevo escenario no solo amplía la oferta cultural de Bogotá, sino que también representa un espacio de formación y acceso para miles de ciudadanos. Se espera que albergue más de 30 espectáculos al año, entre conciertos, obras de teatro, recitales y proyecciones de cine, beneficiando a más de 12.000 personas anualmente y consolidándose como una plataforma clave para el talento local, nacional e internacional.

Teatro Nancy Kotal de Cortés Foto: Cortesía

La noche de inauguración contó con la participación de la artista colombo-irlandesa Katie James, cuya presentación marcó el inicio de la programación artística del teatro y reafirmó su vocación como escenario para propuestas culturales de alto nivel.

La inauguración del teatro rinde homenaje a Nancy Kotal de Cortés, ciudadana colombo-americana que dedicó 27 años de su vida como directora general ad honorem del Centro Colombo Americano de Bogotá. Su liderazgo fue determinante en la consolidación del intercambio cultural y académico entre Colombia y Estados Unidos, así como en el fortalecimiento del ecosistema artístico y bilingüe del país. Su visión dejó una huella profunda a través de programas educativos, iniciativas culturales, proyectos sociales y el impulso al deporte de alto rendimiento.

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“Este teatro es el resultado de una visión de largo plazo que reconoce a la cultura y la educación como pilares del desarrollo social. No se trata únicamente de abrir un nuevo espacio físico, sino de consolidar una plataforma que amplía las oportunidades para artistas, creadores y audiencias, y que fortalece el acceso a una programación diversa y de calidad”, afirmó Maricela Vélez, directora cultural del Centro Colombo Americano.