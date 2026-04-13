La nueva revolución cultural en Bucaramanga: así es la experiencia 360° rompiendo paradigmas

En Bucaramanga, la escena cultural comienza a incorporar formatos escénicos que buscan romper con el teatro tradicional, apostándoles a experiencias más cercanas al espectador, enfocándose en la carga sensorial.

Esta tendencia responde a una transformación en la forma de consumir arte, en la cual el público deja de ser observador pasivo para convertirse en parte del entorno narrativo.

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La ciudad ha venido ampliando su oferta en el sector servicios (incluyendo actividades culturales y de entretenimiento), con propuestas que integran tecnología, narrativa y producción local. En este escenario, surge el teatro inmersivo en formato 360 grados.

Esta nueva apuesta escénica introduce una experiencia que integra escenografía imponente, iluminación envolvente y una construcción sensorial diseñada para transformar la manera en que se percibe el teatro tradicional.

'Ya, para de crecer' es la obra inmersiva que promete revolucionar el teatro en Santander. Foto: Tuboleta

El impacto más grande está en que el espectador puede recibir estímulos de cualquier parte del lugar y no solamente del escenario. Su montaje está vinculado a la obra Ya, para de crecer, desarrollada en el centro de convenciones Neomundo.

La historia sigue a Beatriz, una niña de 11 años que, como cualquier infante, discute con su madre y le expresa su deseo de crecer rápidamente. Es allí cuando emerge ese universo de realismo mágico en el que distintos personajes la enfrentan a una reflexión profunda.

Como dato, se crearon siete personajes inspirados en las provincias de Santander, concebidos como símbolos culturales dentro de la narrativa, lo que apunta a las raíces de la región y al sentimiento de los santandereanos.

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El componente técnico es fundamental, ya que la experiencia combina sonido inmersivo, diseño lumínico, recursos visuales y técnicas como el mapping, con el objetivo de que el espectador no solo observe la historia, sino que la perciba de forma emocional y sensorial. Este enfoque redefine, según sus realizadores, la relación entre público y escena.

La estructura del proyecto también responde a una producción local. El equipo está conformado por creadores santandereanos en áreas como dirección, arte, sonido, vestuario y producción técnica, lo que posiciona la iniciativa como un desarrollo cultural desde la región.

La obra se llevará acabo en Neomundo. Foto: Neomundo.

Desde la organización, el objetivo es claro: fortalecer la escena cultural local y posicionar a Bucaramanga como un referente en producción artística innovadora.

En palabras de la coordinadora de proyectos especiales de Neomundo, Marcela Ayalde, se trata de “una invitación a detenernos y mirar la infancia con otros ojos”.

La obra tendrá funciones el sábado 25 de abril en el Gran Salón Neomundo, comenzará a las 5:00 p. m. y promete dos horas inolvidables. La boletería está disponible en Tuboleta.