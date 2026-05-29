Daniela Pachón, de Noticias Caracol, es galardonada en Bogotá por todo lo alto: “Siempre adelante”

La periodista y presentadora de Noticias Caracol, Daniela Pachón, fue condecorada por la Casa de Santander en Bogotá, institución que le confirió oficialmente las llaves de su sede en la capital. El reconocimiento destaca la trayectoria profesional de la comunicadora santandereana y su labor de representación de su región natal en medios de comunicación de alcance nacional.

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El acto protocolario, que reunió a diversos líderes regionales y colegas del gremio periodístico, se convirtió en un espacio de exaltación a la trayectoria de Pachón, quien se desempeña principalmente en las emisiones de fin de semana del informativo de Caracol Televisión.

La distinción otorgada por la Casa de Santander busca resaltar el compromiso de las figuras públicas originarias de ese departamento con la difusión y preservación de sus valores culturales e históricos en Bogotá. De acuerdo con lo reportado sobre el evento, el reconocimiento destaca tanto su desempeño en la conducción de formatos informativos como su vínculo permanente con su departamento de origen.

A través de sus redes sociales oficiales, la comunicadora compartió registros del evento y expresó su agradecimiento a la institución y a los asistentes. En sus declaraciones, la presentadora destacó el significado que tiene para ella mantener vigentes sus raíces dentro de su ejercicio profesional.

“Que queden por aquí los recuerdos de un lindo momento, orgullosa de ser santandereana y rodeada de paisanos admirables”, manifestó la periodista en sus redes sociales, donde el hecho generó interacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y colegas del sector.

Asimismo, Pachón aprovechó su intervención para reflexionar sobre el carácter y la resiliencia de la población de su departamento: “Histórica y geográficamente, Santander ha demostrado que es capaz de levantarse a pesar de los obstáculos. Así somos sus hijos, y sí, hablamos fuerte; tal vez con la misma fuerza que le ponemos a lo que hacemos, honrando la tradición y la berraquera que heredamos”, puntualizó.

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Al cierre de su pronunciamiento, la conductora de Noticias Caracol hizo alusión a una de las frases más representativas del himno de su región, “siempre adelante, ni un paso atrás”, y señaló que este tipo de incentivos refuerzan su compromiso profesional. “Quiero seguir demostrando con mi trabajo lo mejor de nuestra identidad”, concluyó.

Daniela Pachón, nacida en el departamento de Santander, ha consolidado una carrera de varios años en la televisión nacional. Antes de su vinculación a Noticias Caracol, donde ha asumido roles clave en las franjas informativas de los fines de semana y en la realización de reportajes especiales, la periodista desarrolló su experiencia en medios locales y regionales, trayectoria que la Casa de Santander en Bogotá consideró un referente para las nuevas generaciones de comunicadores de la región.