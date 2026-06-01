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Medida de pico y placa en Bogotá para la semana del 2 al 7 de junio rotará: así regirá la medida para carros particulares

Los conductores deben revisar con detenimiento para evitar dolores de cabeza con las autoridades de Tránsito.

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Redacción Vehículos
1 de junio de 2026 a las 11:54 a. m.
La rotación del pico y placa podría ser modificado en cualquier momento por el Distrito.
La rotación del pico y placa podría ser modificado en cualquier momento por el Distrito. Foto: Twitter: @Deyaniravilam

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá desde el martes 2 al 7 de junio de 2026.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares.

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Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Así regirá la medida de pico y placa para carros particulares, desde el martes 2 al 7 de junio:

  • Martes 2 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 3 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 4 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 5 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 6 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 7 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.