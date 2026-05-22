La decisión quedó consignada en un auto firmado por el magistrado Carlos Orlando Velásquez Murcia, de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, dentro del seguimiento judicial al fallo que declaró al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos.

Abecé del anuncio de MinTransporte de revocar 5,8 millones de fotomultas irregulares

El documento establece que el pico y placa ambiental seguirá vigente únicamente hasta el 30 de junio de 2026 y desaparecerá oficialmente desde el 1 de julio, salvo que posteriormente se adopten nuevas decisiones administrativas o judiciales.

Además, el Tribunal le ordenó a la Presidencia de la República elaborar un “plan de choque o de emergencia” mientras se diseña el Plan de Manejo Integral de la carretera Murillo–Manizales, solicitado desde octubre de 2024.

La medida ambiental había sido implementada para reducir la presión del turismo y del tráfico vehicular sobre el ecosistema de páramo cercano al Parque Nacional Natural Los Nevados, una zona considerada estratégica para el abastecimiento de agua y la conservación ambiental del país.

Durante meses, el tránsito de vehículos particulares y motocicletas estuvo limitado según el número de placa, especialmente durante fines de semana y puentes festivos.

El magistrado también rechazó solicitudes que buscaban flexibilizar la medida antes del plazo establecido y negó incidentes de desacato promovidos por entidades y abogados que cuestionaban el cumplimiento de las restricciones ambientales.

Gobierno del Tolima acata la decisión del Tribunal Superior de Ibagué y levanta la medida de Pico y Placa en la vía Murillo - Manizales.

Siga leyendo en: https://t.co/VRcKMY21bL pic.twitter.com/5aZ9EhgRbo — HOY con German Cediel (@gcedielibague) May 21, 2026

Gobierno deberá asumir el control ambiental y turístico

El Tribunal también ordenó al Gobierno Nacional avanzar en un plan de manejo para regular el tránsito y reducir los riesgos ambientales en esta ruta turística.

El levantamiento de la restricción fue celebrado por comerciantes, hoteleros y operadores turísticos de Murillo y Manizales.

Sin embargo, sectores ambientales mantienen la preocupación por el posible aumento de visitantes en una zona considerada estratégica para el abastecimiento hídrico del país.

La vía Murillo–Manizales se convirtió en los últimos años en uno de los destinos más populares para viajeros, motociclistas y amantes de los paisajes de alta montaña.

Duro castigo a motociclistas por una práctica común en las vías: podrían inmovilizarles la moto

Su creciente fama como “la carretera más linda de Colombia” disparó la llegada de visitantes y también las alertas ambientales por afectaciones en zonas de páramo y frailejonales.

Ahora, las autoridades nacionales deberán definir qué controles se mantendrán para proteger el corredor vial y el entorno del Parque Nacional Natural Los Nevados, uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes de Colombia.

La información oficial sobre el parque y sus medidas de conservación puede consultarse en Parques Nacionales Naturales de Colombia.