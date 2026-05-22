¿Se mueve el Día del Padre en Colombia? Fenalco quiere cambiar la fecha por esta razón

Fenalco propuso adelantar la celebración del Día del Padre en Colombia para el próximo 14 de junio de 2026, con el fin de evitar que coincida con una eventual segunda vuelta presidencial y aprovechar el ambiente futbolero del Mundial para impulsar el comercio y las reuniones familiares.

La Selección Colombia juega y la economía se mueve: Fenalco proyecta más ventas en tiendas de barrio, compra de televisores y más

La razón por la que Fenalco quiere mover el Día del Padre en Colombia

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó una propuesta que podría cambiar la dinámica de una de las fechas comerciales más importantes del país en 2026.

Consiste en adelantar la celebración del Día del Padre para el domingo 14 de junio.

La iniciativa, presentada bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14”, busca evitar que la conmemoración coincida con una eventual segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, según explicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Para el gremio, esa coincidencia afectaría el desarrollo normal de una de las celebraciones familiares y comerciales más importantes del calendario colombiano.

Fenalco propone adelantar la celebración del Día del Padre en Colombia para evitar que coincida con una eventual jornada electoral. Foto: Getty Images / Hispanolistic

Basado en la campaña “El Día del Padre rueda el 14”, Fenalco pretende además convertir el puente festivo de mitad de junio en el escenario ideal para homenajear a los padres, impulsando actividades familiares, encuentros gastronómicos y consumo en restaurantes, centros comerciales y establecimientos de entretenimiento.

El gremio considera que el contexto deportivo y el entusiasmo generado por el Mundial de Fútbol podrían convertirse en un impulso adicional para el comercio y el turismo interno durante ese fin de semana.

Aunque la fecha oficial no sería modificada mediante decreto, Fenalco sí busca que las marcas y establecimientos comiencen desde ahora a promocionar la celebración una semana antes.

La idea es que las familias puedan organizar sus reuniones sin las restricciones que suelen acompañar los procesos electorales, como la ley seca, controles de movilidad y limitaciones para eventos masivos.

La preocupación del sector comercial no es menor. Fenalco sostiene que el Día del Padre representa una de las jornadas de mayor movimiento económico en Colombia.

Datos entregados por el gremio indican que durante la celebración de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas y ventas que superaron los $641 mil millones.

Los sectores más beneficiados fueron restaurantes, supermercados, vestuario y entretenimiento, impulsados principalmente por reuniones familiares y salidas presenciales.

Fenalco recordó además que no sería la primera vez que se promueve un cambio de este tipo.

Estos son los lugares de Bogotá para intercambiar las monas del Mundial 2026 de Panini

En elecciones presidenciales anteriores, el gremio ya había solicitado ajustar la fecha de la celebración para evitar afectaciones al comercio y facilitar la participación ciudadana en los comicios.

Según la organización, esas experiencias dejaron resultados positivos tanto para el sector económico como para las familias colombianas.