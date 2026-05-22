Impactante choque en Bogotá cobra una vida y paraliza el tránsito este viernes, 22 de mayo

Un fuerte accidente de tránsito se presentó esta mañana de viernes, 22 de mayo, en la Av. Caracas con calle 68A Sur, sentido norte-sur, localidad de Usme.

Se trata de un siniestro vial que involucró a un bus del SITP y a un motociclista que falleció en el lugar del accidente.

Las autoridades se encuentran en el lugar llevando a cabo el levantamiento del cuerpo, para posteriormente dar apertura a una investigación que permita establecer responsabilidades en este fuerte choque.

Accidente en la av. NQS con calle 19: carro chocó contra un camión luego de arrollar a varios trabajadores viales

Lo anterior genera congestión vial en esa zona de la ciudad, por lo que recomiendan a los conductores tomar vías alternas, como la Av. Boyacá.

“Grupo Guía agiliza el tráfico, cierres y desvíos, unidad de Tránsito y criminalística asignados”, indicaron desde la Secretaría de Movilidad.

Por otra parte, desde la Secretaría de Movilidad reportaron una falla semafórica en la intersección de la Av. Chile (Calle 72) con carrera 20.

[09:15 a.m.] #GestiónDelTráfico | 🚫Falla semafórica🚦en la intersección de la Av. Chile (Calle 72) con carrera 20.

👷Cuadrilla de semaforización en el punto.

👮Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico en el punto. pic.twitter.com/reuwVIDafs — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 22, 2026

Ayer jueves, 21 de mayo, también se presentó un siniestro vial en la localidad de Fontibón.

El hecho se presentó puntualmente entre una tractomula y un motociclista, en la av. Centenario con carrera 106, sentido occidente-oriente.

En dicho accidente, que se presentó a las 5 de la mañana de ayer jueves, murió en el lugar el conductor de la motocicleta.

Según un reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, fallecieron 162 personas en accidentes en las vías de la capital.

De acuerdo con dicha cifra, ello representó un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

Esas cifras también revelaron que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidenció que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de accidentes fatales.