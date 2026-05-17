Impactante accidente en la Av. NQS con calle 19: Carro chocó contra un camión luego de arrollar a varios trabajadores viales

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo 17 de mayo. El siniestro ocurrió en la avenida NQS con calle 19, en sentido sur-norte, donde se vieron involucrados un vehículo particular que habría chocado fuertemente contra un camión luego de, al parecer, haber impactado a varios trabajadores viales.

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El hecho fue confirmado por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de X hacia la 1:38 a. m. Además, en imágenes difundidas en redes sociales se observa a una persona atrapada entre los vehículos involucrados en el accidente.

“Un carro particular con los obreros de… Estos obreros acá, mire, el obrero que va ahí debajo del carro. El obrero está ahí debajo de la, entre el chasis, entre el capó y la carrocería. No lo pueden hacer nada ahí. Él está vivo, está vivo. Él está vivo ahí”, es el relato de la persona que grabó un video compartido en Pasa en Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía de Tránsito, tres personas resultaron heridas en el accidente. Además, una persona de 23 años habría fallecido en medio del choque; al parecer, sería la víctima que quedó atrapada entre los vehículos involucrados. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

El accidente se presentó en el sector de Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, mientras varios trabajadores adelantaban labores de mantenimiento en la vía, situación que habría aumentado la gravedad del choque.

[01:38 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Los Mártires, entre camion y automóvil en la NQS con calle 19, sentido sur-norte.



Unidades de @TransitoBta y criminalística en desplazamiento. pic.twitter.com/xqwtdmAjNV — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 17, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas exactas que originaron este fuerte accidente. Las investigaciones siguen en curso para determinar si el choque estuvo relacionado con exceso de velocidad, una posible imprudencia al volante u otros factores que habrían influido en el siniestro.

Desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, han fallecido 162 personas en accidentes en las vías de la capital, según las autoridades. Esta cifra representa un aumento del 13% frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

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Las principales víctimas son los conductores de motos, que componen un 44 % de todos los fallecimientos registrados en lo que va de 2026. Le siguen los peatones, que son un 38%, los ciclistas con un 14% y los usuarios de vehículos de cuatro ruedas o más con un 4%.