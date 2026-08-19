Vallenato al Parque se une a la ola de solidaridad y habilita puntos de acopio para ayudar a víctimas del terremoto

Mientras Bogotá se prepara para recibir la tercera edición de Vallenato al Parque, el festival tendrá este año un componente de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que golpeó a varias regiones del país.

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Durante el evento, que se realizará este sábado 22 y domingo 23 de agosto en el parque Simón Bolívar, los asistentes podrán llevar ayudas humanitarias que serán recolectadas en dos puntos de acopio.

La iniciativa busca que la celebración musical se convierta también en una oportunidad para apoyar a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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Rolando Gonzáles, concejal Partido Cambio Radical Foto: Rolando Gonzáles

El concejal Rolando González, autor del proyecto que dio origen a Vallenato al Parque, invitó a los bogotanos y a quienes visiten la ciudad durante el fin de semana a sumarse a la jornada de recolección llevando sus donaciones para depositarlas en los puntos de acopio durante el evento musical.

“Este año quiero hacerles una invitación muy especial: que nos unamos para ayudar a las familias afectadas por el terremoto. Si vamos a celebrar nuestra música, hagámoslo también demostrando que Colombia está unida y que no dejamos solos a quienes están pasando por un momento difícil”, señaló González.

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Más de 40 toneladas de ayudas humanitarias han sido recolectadas en la campaña "En comunidad podemos ayudar", una iniciativa liderada por la Gobernación del Cauca para asistir a los damnificados del sismo del pasado 10 de agosto. Foto: Gobernación del Cauca

Los puntos de recepción estarán ubicados en la calle 63, en los filtros del costado occidental, y en la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco. Allí, la Cruz Roja, el IDIGER e Idartes recibirán alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, cobijas y ropa en buen estado.

El festival será gratuito y contará con artistas como Beto Zabaleta, Farid Ortiz, Los Diablitos, Elder Dayán, Rafa Pérez, Ana del Castillo, Karen Lizarazo y Los K Morales, entre otros.

Asocapitales y la Cruz Roja movilizan más de 15.000 cajas de ayuda e instan a donar en Bogotá Foto: Tomado de redes sociales

Las puertas abrirán a las 12:30 p. m. el sábado y a las 11:00 a. m. el domingo. Por seguridad, estará restringido el ingreso de armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, objetos peligrosos, envases de vidrio, drones y otros elementos.