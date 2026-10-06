Policía capturó a hombre que intentó robar un reloj de $40 millones en Bogotá: todo quedó en video

La Policía de Bogotá logró recuperar un reloj avaluado en 40 millones de pesos y que había sido hurtado a un ciudadano estadounidense en la localidad de Barrios Unidos. Además, se capturó a uno de los ladrones.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, algunos uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje a la altura de la calle 72 con carrera 65. En ese momento, observaron que dos sujetos habían abordado con violencia un vehículo para quitarle las pertenencias al conductor y al pasajero.

De inmediato, los agentes reaccionaron y lograron reducir a uno de los delincuentes, era quien estaba intimidando a las víctimas con un arma de fuego y que tenía en su poder el reloj.

“Gracias a la oportuna reacción de las autoridades, fue capturado uno de los presuntos delincuentes, a quien se le incauta un arma traumática y se le inmoviliza una motocicleta”, señaló el teniente coronel Favian Beltrán, comandante de la estación de Policía Barrios Unidos.

Este fue el reloj que los hombres intentaron robar. Foto: Policía de Bogotá

El cómplice logró huir en el vehículo de dos ruedas, pero los agentes activaron rápidamente un plan candado y lograron ubicar la moto: estaba abandonada en la calle y tenía las placas adulteradas.

Al ciudadano extranjero se le devolvió el reloj que está avaluado en una millonaria cifra debido a que es de alta gama.

Al capturado, que es un hombre de 34 años, se le dieron a conocer sus derechos y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

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Asimismo, la Policía entregó al ente investigador los elementos incautados en el crimen, mientras que se adelanta la búsqueda del otro ladrón que logró huir del sitio.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el hecho y le agradeció a las autoridades por la respuesta oportuna que hubo para impedir este robo.

“Esperamos que este hombre sea condenado y dé información sobre su cómplice. Seguimos trabajando con la Policía para enfrentar el delito en Bogotá”, dijo.