Un hombre protagonizó un particular episodio de inseguridad en una droguería de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El sujeto ingresó al establecimiento haciéndose pasar por un paciente, solicitó que le aplicaran una inyección y, después de recibir la atención, sacó un revólver para intimidar a la empleada y cometer el robo.

Hombre intentó robar local comercial, la puerta se trabó y le tocó huir: video insólito

Los hechos ocurrieron el lunes 16 de noviembre, aproximadamente a las 12:13 del mediodía. De acuerdo con el reporte de la víctima, el individuo llegó al establecimiento comercial fingiendo estar enfermo. La trabajadora, quien vestía una bata blanca, atendió su solicitud y procedió a administrarle el medicamento.

Sin embargo, lo que parecía una atención habitual terminó convirtiéndose en un episodio de intimidación. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre empujó a la funcionaria y le puso una mano sobre el pecho. Acto seguido, sacó un revólver y le apuntó directamente a la cara.

Hombre se hizo pasar por enfermo para asaltar una droguería en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Hombre se hizo pasar por enfermo para asaltar una droguería en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

En las imágenes se observa cómo la mujer intenta agacharse y desplazarse hacia un costado para evitar quedar frente al arma. El sujeto, entretanto, se mueve detrás de ella sin dejar de apuntarle, mientras mantiene la amenaza durante varios segundos.

Finalmente, el hombre escapó del establecimiento ante los gritos de la trabajadora. Después de la huida, las grabaciones muestran a la empleada llevándose una mano al pecho, en medio de la tensión que dejó el asalto. Según se informó, la mujer no sufrió lesiones.

Hombre se hizo pasar por enfermo para asaltar una droguería en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Preocupación entre los comerciantes de Kennedy

El caso también generó preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona. Según señalaron vecinos del sector, el presunto responsable ya estaría plenamente identificado y este episodio no sería un hecho aislado, pues aseguran que el hombre habría estado involucrado en múltiples delitos contra diferentes establecimientos comerciales.

Hombre se hizo pasar por enfermo para asaltar una droguería en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 16 de noviembre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Ante esta situación, la comunidad pidió a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para establecer el paradero del sospechoso y lograr su captura. También exigieron reforzar el patrullaje en el sector para evitar que otros comerciantes sean víctimas de hechos similares.

Los residentes esperan que las grabaciones de las cámaras de seguridad permitan avanzar en la identificación y ubicación del responsable. Mientras tanto, el episodio dejó una escena difícil de ignorar para los trabajadores de la zona: un hombre que primero recibió atención como cualquier paciente y que, minutos después, terminó amenazando con un arma de fuego a la persona que lo atendió.