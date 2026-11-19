Una circular de un conjunto residencial de Teusaquillo llamó la atención por una petición poco habitual y ha generado polémica entre sus habitantes. La legislación colombiana establece límites para proteger la tranquilidad de los vecinos, pero también exige respetar la intimidad.

¿Lo pueden multar por hacer mucho ruido en su propiedad?

Lo que ocurre dentro de un apartamento puede terminar convirtiéndose en un problema para toda una comunidad. Una circular de la administración de Arboleda del Salitre, conjunto residencial ubicado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, llamó la atención después de pedir discreción a una pareja de residentes por los sonidos relacionados con su vida íntima.

El mensaje, que se conoció luego de que algunos residentes se quejaran en redes sociales por las fiestas de fin de semana, abrió una discusión sobre los límites entre la privacidad y la convivencia. La administración no identificó ningún apartamento ni anunció sanciones, sino que hizo un llamado general para evitar que las actividades privadas afectaran a otros vecinos.

Ruidos excesivos emitidos por parejas causan polémica en conjunto residencial de la localidad de Teusaquillo en Bogotá Foto: Cuenta de X Gustavo Gómez Córdoba / API

Pero ¿puede un conjunto residencial sancionar a una pareja por los sonidos que produce dentro de su vivienda?

La Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, establece que propietarios y residentes deben cumplir las normas de convivencia y las obligaciones contempladas en el reglamento de cada copropiedad.

Esto significa que las administraciones pueden actuar cuando existen comportamientos que incumplen esas disposiciones. Sin embargo, no pueden imponer multas simplemente porque un vecino manifieste su inconformidad.

Los artículos 59 y 60 de la ley establecen que las sanciones deben estar contempladas en el reglamento y respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la proporcionalidad.

Ruidos excesivos emitidos por parejas causan polémica en conjunto residencial de la localidad de Teusaquillo en Bogotá Foto: Getty Images

¿Cuándo puede intervenir la Policía?

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, modificado por la Ley 2450 de 2025, contempla medidas frente a los ruidos que perturban la tranquilidad del vecindario.

La norma permite que las autoridades intervengan cuando los sonidos o emisiones provenientes de viviendas y otras actividades afectan la convivencia. Incluso contempla la desactivación temporal de la fuente del ruido cuando se cumplen las condiciones legales.

Por eso, el origen del sonido no convierte automáticamente una actividad privada en una infracción. Lo relevante es si existe una afectación a la tranquilidad de los demás residentes y si se puede verificar.

El Ministerio de Justicia recomienda intentar primero un acuerdo entre vecinos y acudir al comité de convivencia. Si el problema persiste, se puede solicitar la intervención de la Policía para verificar lo ocurrido.

Así, el caso de Teusaquillo deja una discusión que va más allá de una circular poco habitual: vivir en propiedad horizontal implica respetar la intimidad propia, pero también el descanso de quienes comparten paredes, pisos y espacios comunes.