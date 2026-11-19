Un violento robo se presentó este martes, 17 de noviembre, al interior de un restaurante ubicado en el barrio Quinta Paredes, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, y quedó registrado en un video.

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En las imágenes se ve que hay varias personas departiendo tranquilamente en el sitio, hasta que ingresan dos sujetos. Uno de ellos, que lleva una gorra, saca un arma de fuego y amenaza a un ciudadano que está sentado en una mesa con otros acompañantes.

El cómplice hace lo mismo pero del otro lado del establecimiento, por lo que el pánico se apoderó de quienes estaban en el lugar. Los delincuentes se volcaron en un principio hacia uno de los lados y comenzaron a despojar a las víctimas de sus pertenencias: celulares, billeteras, relojes, cadenas, etc.

Después, el sujeto de gorra ingresó mucho más al fondo y la emprendió contra uno de los trabajadores, a quien le pegó en la cabeza para que se tirara al piso. Esto mismo hizo con otra persona y, una vez en el suelo, los comenzó a despojar de sus pertenencias.

“A todoel mundo le decían que quietos, que se tiraran al piso. Tumbaron mesas, sillas”, relató un testigo al medio City Tv.

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Después de cometer el crimen, las dos sujetos salieron tranquilamente del restaurante y huyeron con otros dos cómplices que los estaban esperando en motocicletas a las afueras del lugar.

Este hecho se suma a otros muy parecidos que se han registrado en esta zona de la capital del país en los últimos meses y que generan preocupación entre los habitantes del sector. Por ello, le han hecho un llamado a la Policía para que se tomen medidas con el objetivo de evitar que estas situaciones se repitan.

Imagen referencia de una persona con un arma de fuego. Foto: IA

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado acerca de este robo, pero se espera que se estén adelantando las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables.