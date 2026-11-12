Camioneta de la Defensoría del Pueblo fue robada en la vía Panamericana: “Pedimos a la ciudadanía estar alerta”

En horas de la tarde de este 12 de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó por el robo de una camioneta institucional en la vía Panamericana. Por esta situación, la entidad extendió una alerta a la comunidad del Cauca que transita por la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial, el vehículo correspondería a una Toyota TX, de color blanco, con placas OJX965. Con esta información, se espera que la ciudadanía tenga presente el automotor si llega a verlo.

La camioneta habría sido hurtada cerca del peaje de Cachimbal, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, sobre la vía que comunica a Popayán con Cali.

El carro contaría con logotipos visibles y grandes de la Defensoría del Pueblo en las puertas laterales, el capó, el techo y la puerta trasera.

“Pedimos a la ciudadanía estar alerta a este vehículo, que no se encuentra prestando funciones de la Defensoría del Pueblo”, señaló la entidad.

La comunidad debe estar alerta en caso de verla. Foto: Defensoría del Pueblo

*Noticia en desarrollo...