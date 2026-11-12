Siete personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades ilícitas, debido a que reportaron exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados, productos que nunca cruzaron la frontera.

“La expulsión de extranjeros más grande en la historia”: Cristian Portilla da detalles de masiva deportación de venezolanos

El anuncio lo hizo la Fiscalía General de la Nación. En un comunicado, la entidad señaló que dentro de este esquema participaron siete personas, de las cuales cuatro eran funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los presuntos productos figuraban como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, sin que nunca hubieran salido del país. Esta táctica habría permitido a los sospechosos ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos, dinero que, según se señaló, tendría un posible origen ilícito.

Asimismo, dentro de este entramado se encontrarían involucradas cinco comercializadoras internacionales que figuraban como las exportadoras. Además, también habría participado una agencia de aduanas que se encargaría de tramitar las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.

Los funcionarios de la Dian implicados pertenecerían a la sede de Ipiales, Nariño, y habrían certificado falsamente las mercancías. “Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones”, se menciona en el reporte de la Fiscalía.

A su vez, la investigación llevada a cabo por este delito fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales. Además, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian ayudaron en el proceso.

Como resultado, se capturó a un total de siete personas que la Fiscalía identificó como Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes funcionarían como representantes legales de las comercializadoras que aparecían como exportadoras.

Además de Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, los cuatro funcionarios de la Dian.

Las capturas se llevaron a cabo en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, encargado de impartir legalidad a los procedimientos realizados.

Fundación San Martín se pronuncia ante polémica denuncia de Andrea Padilla por presunto maltrato animal

“A los indiciados se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y falsedad ideológica en documento público a los servidores de la DIAN”, aseguró Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía.

Tras el material obtenido en la investigación, se remitió la información a una sección especializada de la entidad, con el propósito de evaluar las actuaciones sobre los bienes y activos detectados en este delito.