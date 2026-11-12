Caso Pecci: Fiscalía reveló que no tenía pruebas contra salvadoreño detenido por el crimen

Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo es un ciudadano salvadoreño que permanece detenido en El Salvador desde principios de 2023 por su supuesta participación en el asesinato de Marcelo Pecci, fiscal antimafia paraguayo, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de Cartagena, en Colombia.

Rodríguez Huezo fue capturado junto a la colombiana Margareth Chacón, señalada de ser uno de los cerebros del asesinato de Pecci, en San Salvador, El Salvador, en medio de una operación conjunta con la Interpol.

La mujer fue deportada a Colombia y condenada a 35 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo fue enviado a prisión por su supuesta colaboración con Margareth Chacón, condenada por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Foto: Fiscalía General de El Salvador

Sin embargo, la suerte del salvadoreño ha sido diferente. La Fiscalía de ese país lo acusó por el delito de agrupaciones ilícitas, después de que se determinó que habría facilitado el refugio para que Chacón se ocultara en ese país.

Tras una audiencia preliminar, un juzgado de Cuscatlán ordenó su detención mientras avanzan las investigaciones por su supuesta colaboración con la estructura transnacional detrás del crimen del fiscal Marcelo Pecci.

El salvadoreño lleva tres años detenido porque en ese país no hay en la actualidad vencimiento de términos, debido a un régimen de excepción y reformas legales que permiten extender la detención provisional por años sin una condena en firme.

Atención: el salvadoreño señalado de resguardar a colombiana vinculada al asesinato del fiscal Marcelo Pecci fue acusado formalmente

Pero SEMANA conoció un documento de la Fiscalía General de Colombia que revela que desde el año 2024 no había ningún elemento material probatorio ni evidencia física que lo vinculara con el crimen del fiscal paraguayo en Cartagena.

La revelación de Burgos

El documento en poder de SEMANA es una respuesta que el entonces fiscal Mario Burgos le envió a la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Liliana Romero Tovar, quien envió un oficio solicitando las “copias certificadas del proceso penal” y los “elementos probatorios” que tenían en ese momento contra Wilbert Giovanny Rodríguez Huezo.

En esa respuesta, fechada en mayo de 2024, Burgos entregó los nombres de las personas que ya estaban condenadas por este caso, los principios de oportunidad y los preacuerdos que se lograron; de paso, confesó que no tenía pruebas contra el salvadoreño.

En este oficio, el exfiscal Mario Burgos reconoció que en mayo de 2024 no tenía pruebas que involucraran al salvadoreño con el crimen de Pecci. Foto: Suministro

La respuesta detalló: “Es de indicar que la Fiscalía General de la Nación no cuenta con EMP (elemento material probatorio), EF (evidencia física) e ILO (información legalmente obtenida) de los que se pueda inferir que el ciudadano salvadoreño Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo tiene algún grado de participación en el homicidio del Dr. Pecci Albertini”.

El documento salió con la firma de Mario Burgos, quien para el momento de la respuesta fungía como fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito de Bogotá y la delegada para la Seguridad Territorial. Pese a que esa información fue notificada hace dos años, el extranjero sigue detenido en El Salvador.

Fuentes dentro del proceso le confirmaron a SEMANA que Rodríguez Huezo permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad La Esperanza, ubicada a las afueras de San Salvador, aunque la Fiscalía de Colombia no tendría ninguna prueba en su contra por este caso.