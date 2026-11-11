Verónica Alcocer habló de la indagación judicial en su contra por supuesto narcotráfico y pidió acceso al proceso: “Respeto”

La ex primera dama, Verónica Alcocer, se refirió nuevamente al más reciente escándalo en su contra y le pidió a la justicia, a través de un comunicado de prensa firmado por su abogado, Ricardo Gaviria Ramírez, acceso a la indagación por narcotráfico.

Se refiere a las escandalosas declaraciones en su contra por parte de Eva Ferrer, su exasesora, en SEMANA, donde contó, entre otras cosas, cómo, supuestamente, la cordobesa había traído armas y dinero desde Venezuela.

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, habló en SEMANA sobre una presunta red criminal en la que estaría implicada Verónica Alcocer. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

En su cuenta oficial de X, la exesposa de Gustavo Petro compartió el oficio de su abogado y escribió: “Desde el primer momento he manifestado mi disposición a comparecer y esclarecer los hechos”.

Y agregó: “Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia”.

Desde el primer momento he manifestado mi disposición a comparecer y esclarecer los hechos. Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia. — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) November 11, 2026

El comunicado de prensa, el abogado dice que radicó el poder y el memorial mediante el cual “nos ponemos a disposición de la Fiscalía y solicitamos garantías para ejercer la defensa material y técnica. Nuestro propósito es demostrar, en esta fase de indagación, que los hechos atribuidos a Verónica Alcocer jamás ocurrieon y, una vez esclarecida su falsedad, ejercer las acciones penales y civiles correspondientes para exigir las sanciones y la reparación de los daños a quienes formularon y difundieron esas imputaciones”.

Para algunos juristas, se debe evaluar si Alcocer incurrió, presuntamente, en el delito de peculado por apropiación oficial diferente, al usar aeronaves estatales luego de su separación del presidente. Foto: AFP/FOTO: GETTY IMAGES

El abogado y Alcocer valoraron que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de los señalamientos de Eva Ferrer y la hayan citado a declarar bajo la gravedad del juramento “sobre el supuesto transporte de estupefacientes, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela. Desde que esas afirmaciones se hicieron públicas, nuestra prohijada ha manifestado disposición a comparecer y su defensa ha estado presta a aportar la información relevante que ha recabado”.

En el comunicado se informó que el 13 de octubre de 2026 le solicitaron a la Fiscalía que informara dónde se investigaban esos hechos.

“Vencido el término para responder, tuvimos que insistir. Las respuestas recibidas nos remitieron a otras dependencias sin identificar esa actuación. Solo hoy, gracias a la información difundida por Blu Radio, conocimos el despacho que la adelanta”, se lee en el comunicado.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer eran amigas, pero la relación estalló y la catalana denunció a la colombiana. Foto: SEMANA, Suministrada

Tanto el abogado como Alcocer dejaron claro que, aunque los señalamientos contra la exesposa de Gustavo Petro sean de oídas y hayan sido controvertidos por su supuesta fuente, “debe investigarse”.

“Atribuyen a un viaje oficial el transporte de drogas, armas y dineros ilícitos comprometiendo también la imagen de Colombia. Por eso, exigimos rigor, transparencia y, sobre todo, lealtad. Hace más de dos décadas, la Corte Constitucional, conforme a los tratados de derechos humanos ratificados en Colombia, reconoció el carácter universal e intemporal del derecho de defensa. Ni la gravedad de las actuaciones ni las condenas anticipadas de la opinión pública desplazan la presunción de inocencia”, destacó.

Eva Ferrer. Bogotá Octubre 6 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y remató: “Expresamos nuestra solidaridad con los medios de comunicación y los periodistas que cumplen la importante labor de informar y rechazamos las amenazas y cualquier forma de intimidación que pretenda obstaculizar su trabajo”.

Este comunicado se produce luego de que la Fiscalía llamara a declarar a la catalana Eva Ferrer para el próximo 25 y 26 de noviembre.