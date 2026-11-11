Álvaro Uribe la emprende nuevamente contra Juan Manuel Santos por el proceso de paz con las Farc y desempolva una pelea histórica

El expresidente Álvaro Uribe desempolvó una vieja pelea que tiene con el expresidente Juan Manuel Santos por cuenta del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, un tema polémico que agrietó aún más las tensiones entre ambos exmandatarios.

Este miércoles, 11 de noviembre, Uribe recordó las cifras que no le favorecen a Santos y que demuestran, según él, cómo la violencia en el país se agudizó tras la firma de los acuerdos de La Habana.

“Proceso Santos-Farc”, encabezó Uribe el mensaje que divulgó en sus redes sociales.

Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Foto: Semana/Colprensa

“Sucedía mejor la desmovilización anterior para desarticular a los bandidos, el proceso los fortaleció, se multiplicaron por cuatro. La cocaína se multiplicó por 15. Se creó una burocracia innecesaria y costosísima. La entrega a la Farc no se necesitaba para hacer política de tierras, tampoco para atender a los municipios más pobres. Pero siguen con el discurso engañoso”, añadió.

Uribe se refirió al “discurso mañoso” que pronunció el expresidente Juan Manuel Santos este miércoles, 11 de noviembre, en Bogotá, en medio de un evento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) donde relacionó la violencia en el país con la falta del cumplimiento de los acuerdos de paz por parte de los últimos gobiernos.

“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y de no haber tenido una política efectiva de seguridad. Repito, el deterioro de la seguridad después de la firma del acuerdo es consecuencia de no haberlo implementado y de la falta de una política efectiva de seguridad”, expresó Santos.

Las disidencias de las Farc surgieron en medio de los acuerdos de paz con Juan Manuel Santos. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Olvidó el nobel de paz que cuando él firmó los acuerdos con las Farc el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, de Bogotá, las disidencias de las Farc ya empezaban a aparecer en varias regiones del país, entre ellas, el Guaviare, Caquetá y Cauca.

Recordemos que uno de los primeros disidentes de las Farc fue alias Gentil Duarte y en la Décima Conferencia del grupo armado, adelantada en las profundidades del Yarí, donde se acordó la entrega oficial de las armas al Estado, Iván Márquez y Rodrigo Londoño le encomendaron a Iván Mordisco que buscará a Duarte y lo hiciera regresar a la organización.

No obstante, Mordisco terminó al lado de Gentil Duarte, en la selva y alzado en armas. Allá también estaba Calarcá Córdoba, el otro temido jefe de las disidencias, quien, tras la muerte de Duarte, en límites entre Colombia y Venezuela el 4 de mayo de 2022, terminó enfrentado con Mordisco. Al final, hasta Iván Márquez, Jesús Santrich y otros exjefes de las Farc se convirtieron en disidentes.

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco Foto: SEMANA

En ese orden de ideas, durante el gobierno de Juan Manuel Santos las disidencias de las Farc nacieron y crecieron en hombres y armas.