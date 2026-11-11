Alejandro Ordóñez le responde a Juan Manuel Santos: “No se preocupó por entregarles el país a las Farc”

En la mañana de este 11 de noviembre se llevó a cabo el Foro de la Verdad “La paz se construye sin impunidad”, en el salón de la Constitución en el Congreso de la República. En este participaron varios actores del Gobierno, congresistas, entre otros.

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Una intervención que llamó la atención fue la del recién nombrado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien llegó tras la salida de Rodrigo Lara de la dirección de la cartera.

Durante el Foro de la Verdad, Alejandro Ordóñez cuestionó el papel de Juan Manuel Santos en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y lo señaló de haber entregado la institucionalidad a los delincuentes. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Durante su intervención, el ministro se refirió a las palabras dichas por el expresidente Juan Manuel Santos hace algunas horas, cuando aseguró que veía con preocupación el manejo que el presidente Abelardo De La Espriella le estaba dando al crimen y a los operativos, firmando bombas, caminando entre cadáveres, entre otros hechos.

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Tras ese mensaje, Ordoñez lanzó una dura crítica contra el expresidente: “Se preocupa por la forma en que se llevan los operativos, pero él no se preocupó por entregarles el país a las Farc. No se preocupó por entregarle la institucionalidad, no se preocupó porque el país se inundara en coca, no se preocupó por entregarles la sociedad y el Estado a los delincuentes y al delito y por hacerle apología al delito”, comentó.

Alejandro Ordóñez respondió a las críticas de Santos sobre los operativos militares y aseguró que el Gobierno busca enviar un mensaje de disuasión a los grupos armados para que se sometan a la justicia. Foto: Catalina Olaya

Aseguró que el expresidente concluyó con una frase: “Espero que no sea un mensaje”. A ello, Ordoñez le dijo que efectivamente sí era un mensaje para disuadir a los bandidos, pues si se someten al Estado, se respetarán sus derechos, pero si insisten en enfrentar con las armas, les caerá todo el peso de la ley.

“Podríamos decir que se pasó de la complicidad institucional a la vocería abierta. Durante las negociaciones de La Habana lo advertimos desde el Ministerio Público cuando fui procurador. Que el Estado claudicó en el diseño de una justicia benévola a la medida de los victimarios. Hoy el expresidente ya no fue solo complaciente con la guerrilla, sino que ha dejado a un lado la investidura de exmandatario, para fungir abiertamente como abogado y defensor de los victimarios”, agregó.