Alejandro Ordóñez habla por primera vez del capítulo más doloroso de su vida: “La muerte, la partida y el reencuentro”

Alejandro Ordóñez poco habla de su vida privada, de su entorno familiar, pero no tuvo reparo en hacerlo por primera vez en SEMANA. En diálogo con el director Yesid Lancheros, el exprocurador y hoy ministro del Interior se refirió a uno de los temas más sensibles: el fallecimiento de Beatriz Hernández, su esposa, su compañera de vida, quien murió en la madrugada del 24 de septiembre de 2023 a los 69 años en Washington. Ordóñez era diplomático y tuvo que enfrentar la soledad tras la partida de Hernández.

“Pues fue muy duro”, relató a SEMANA.

Alejandro Ordoñez, ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Ella fue mi sostén en la vida pública, mi fortaleza y mi ejemplo de vida. Desde luego, esos episodios fueron muy duros. Para un cristiano, es un contraste la muerte, el dolor de la partida, pero la certeza del reencuentro. La fe en la vida eterna y en la trascendencia, que es lo que le da a uno alegría. Saber que esta vida no es la vida, eso, por doloroso que sea, por la partida del ser querido… Solamente el bálsamo de la fe le da a uno fuerza para seguir en esta peregrinación”, describió el hoy jefe de la cartera política del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ordóñez también habló de un rumor que circuló en los sectores políticos del país y que apuntó a que él tuvo intenciones de convertirse en monje tras el fallecimiento de su esposa.

Alejandro Ordoñez. Ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“La muerte de mi señora Beatriz coincidió con que a mi hija menor, a la familia de Ángela María, Juan Andrés y sus tres hijos, le dieron la residencia en Estados Unidos. Entonces, ellos me dijeron: ‘¿Por qué no se va con nosotros?’. Ellos se fueron a vivir a un pequeño pueblo del estado de Kansas, a St. Marys. Ellos lo escogieron por la educación de sus hijos; allá hay una academia católica, educación tradicional y clásica. Y nos fuimos a vivir allá. Yo vivía en un lugar contiguo a la casa donde vivía la familia de mi hija menor. Llevaba una vida de recogimiento, pero dándoles clases a mis nietos en ese pequeño lugar, en ese pequeño refugio que tenía. Mis hijas lo llamaban la ermita. Vivía allá con mis nietos, en un lugar recogido y con una vida muy tranquila. Ese fue el desarrollo durante los tres años que estuve en St. Marys, en el estado de Kansas”, afirmó.

Alejando Ordóñez y su esposa Beatriz Hernández de Ordóñez. Foto: Daniel Reina

El exprocurador no tuvo reparos en reconocer una vez más que es un hombre de fe. “Hago lo que todo católico puede hacer. Me levanto, hago las oraciones de la mañana; después, rumbo a la oficina, normalmente rezo un rosario, voy a misa. Por la noche hago las oraciones de la noche. Eso es lo que siempre se hizo, lo que hicieron nuestros mayores”, contó.

Y remató: “No soy tan cascarrabias como dicen las caricaturas; soy tranquilo. Me sonrío porque entiendo que lo que quieren es tratar de ridiculizar las convicciones o las creencias, pero me sonrío. No me molestan ni me disgustan. Me da lo mismo”.