Petro e Iván Cepeda chocan en sus discursos: de “Un beso es más valioso que una joya” al “No podemos defender”

En un intento por minimizar el escándalo en su contra, el expresidente Gustavo Petro se pronunció. Y lo hizo con micrófono en mano, con sus seguidores aplaudiéndolo.

“Puedo decirles que dependiendo de quién besa y en qué momento un beso es muchísimo más valioso que una joya. Lo que tiene que hacer el pueblo colombiano es besarse mutuamente y mucho. Porque, de resto, solo llega la tristeza al corazón. Y no voy a hablar del asunto porque no vine a hablar de intimidades, que son la parte más fundamental de la libertad humana. Y cada persona sin violar derechos de los demás debe de vivirla como se le dé la gana”, aseguró Petro en Medellín.

María Fernanda Cabal le respondió a Petro luego que el expresidente dijera que “el pueblo debe besarse y mucho”

Se conoce lo que supuestamente hacía Petro antes de entrar a los consejos de ministros: “Se demoraba entre 45 y 50 minutos”

“El pueblo debe besarse y mucho entre sí para afrontar la batalla que está por librarse contra la narcotiranía que gobierna. Claro que nuestra política sigue siendo una política de la vida, del amor y de la luz. La libertad humana es nuestro objetivo, un beso se llama emancipación para que todos los seres humanos sean libres”, agregó en su cuenta de X.

En contraste con sus palabras, el senador Iván Cepeda, excandidato presidencial y pupilo de Petro en la contienda electoral, señaló, también en discurso, desde Valledupar: “No podemos transformar a Colombia si no transformamos nuestro Pacto Histórico y no nos transformamos a nosotros mismos. Digámoslo sin ninguna ambigüedad o eufemismo. Somos una formación política que aún tiene un marcado machismo y patriarcado en su dirección y en todas sus estructuras. Y buena parte de la responsabilidad porque se mantenga esa condición nos corresponde a los compañeros que ejercemos roles y funciones de dirección en el Pacto”.

“La izquierda colombiana, sus dirigentes e integrantes, no podemos pretender que por ser portadores de una tradición histórica de luchas, que por tener un ideario y un programa de transformación de la sociedad, estemos exentos o inmunes a las ideologías, conductas y atavismos de la sociedad que precisamente queremos transformar. Y la izquierda, insisto, el peor error que puede seguir cometiendo es creer que está vacunada contra ellas”, señaló Cepeda.

“Debemos reconocerlo. En sectores de la izquierda colombiana contemporánea, persisten expresiones concretas de esa cultura patriarcal. Se manifiestan en el caudillismo y el culto a los liderazgos masculinos, en la concentración de decisiones en círculos de hombres, en la descalificación de las mujeres que ejercen autoridad, a quienes con frecuencia se juzga con criterios distintos y más severos, en la apropiación masculina de la palabra, de la representación, de la figuración pública y del reconocimiento político. Se expresan también en el silenciamiento de las denuncias, en la revictimización de quienes se atreven a señalar los abusos y en la utilización de la lealtad partidista como mecanismo para imponer silencio”, agregó el senador.

“Existen, además, conductas machistas más sutiles, pero no menos perversas. La distribución desigual de las tareas políticas y organizativas, la expectativa de que las mujeres asuman ellas a solas el trabajo del cuidado al interior de nuestras organizaciones, la organización cotidiana y las responsabilidades menos visibles, mientras los hombres ocupamos los espacios de decisión y protagonismo, la tolerancia frente a los comentarios sexistas, el acoso, la intimidación y las distintas formas de violencia simbólica y psicológica. Todo eso, compañeras y compañeros, llegó la hora de erradicarlo sin ninguna clase de contemplación. ¡No más machismo!”, puntualizó.

La izquierda en Colombia, recién derrotada en las elecciones presidenciales, azotada por los escándalos de las supuestas aberraciones sexuales y de otra índole de Petro, busca el camino político con miras a las elecciones del 31 de octubre de 2027. Ese día se elegirá a los nuevos alcaldes y gobernadores del país, además de otros cargos como ediles. ¿Afectará a la izquierda cada escándalo de Petro sobre sus denunciadas aberraciones y su posterior justificación?

Cabe recordar que Deicy Jiménez contactó a la periodista Vicky Dávila, presidenta de SEMANA, y le reveló en largas horas de conversación los detalles sobre cómo habría funcionado una red de unas 40 mujeres al servicio del entonces presidente. Además, sostuvo que a ella se le solicitó transportarle droga a Petro. Y es uno de los escándalos vigentes del exmandatario.

Cansada de los insultos y en medio de intimidaciones de sectores petristas, la joven decidió, posterior a la entrevista con SEMANA, publicada el 25 de octubre, dar a conocer un video que da cuenta de su cercanía con Petro: se ve al exmandatario besándola.

Jiménez quiso demostrarle a la izquierda y a sus detractores que, así insistan en atacarla, tiene las pruebas que confirman sus escenas de pasión con Petro y los supuestos consumo y traslado de drogas por encargo del exjefe de Estado.

“Mi nombre es Deicy. Quiero presentar una denuncia. Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas. Soy funcionaria y estoy dispuesta a entregar la información que conozco. Si desea escuchar mi testimonio, este es mi número de contacto…”, dijo.

“Lo más prudente es esperar a que termine este gobierno para sentirme más segura y poder hablar. Porque Gustavo sabe quién soy y temo por mi seguridad”, agregó. El escándalo apenas inicia, a juzgar por lo narrado a SEMANA por Deicy Jiménez.