Soldado publicó video de despliegue militar en sus redes y llamó la atención de Abelardo De La Espriella: así reaccionó

Las redes sociales del presidente Abelardo De La Espriella, siguen siendo una de las más poderosas herramientas que tiene el mandatario para divulgar sus políticas de Gobierno.

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También ha sido un camino de conexión entre De La Espriella y los ciudadanos que han comentado sobre su Gobierno o una plataforma para reaccionar sobre otras publicaciones.

Fue el caso puntual de una publicación que hizo en TikTok un soldado. En el material se ve en detalle un completo despliegue militar, acción que no pasó desapercibido por el presidente Abelardo De La Espriella.

Historia en la cuenta de Instagram de Abelardo De La Espriella Foto: Historia en la cuenta de Instagram de Abelardo De La Espriella

Sobre ese video, el mandatario colombiano tomó una decisión, lo publicó en las historias de su cuenta personal de Instagram y los comentarios de los usuarios de las redes sociales frente al video fueron destacando el papel de la Fuerzas Militares.

Comentarios redes sociales Foto: Comentarios redes sociales

Lo particular del video que se ha vuelto viral en las redes es que va acompañado de una declaración que dio el presidente De La Espriella.

“Que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios bendiga a cada rincón de nuestra patria, que Dios bendiga para siempre a la República de Colombia, que viva Colombia libre, que viva la democracia”, expresó el jefe de Estado en el audio que ambienta el video sobre el despliegue militar.

Cabe señalar que la orden que impartió el jefe de Estado a la Fuerza Pública es recuperar la seguridad en todos los rincones del país, al advertir que se estaba deteriorado el orden público en el anterior gobierno.

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Además, en los diferentes escenarios en los que ha participado el presidente De La Espriella, su mensaje es de apoyo y respaldo a los uniformados ante los operativos que se ejecuten en contra de estructuras terroristas, como las disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, entre otras amenazas a la seguridad nacional.