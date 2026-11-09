El enfrentamiento entre el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, no para. Y tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella de adelantar una auditoría a la federación nacional de ganaderos en Colombia, Lafaurie no se ha quedado callado.

De hecho, ha evocado el pasado y recordó la relación que existe entre Dangond y el expresidente Juan Manuel Santos.

Este lunes 9 de noviembre, Lafaurie expidió un nuevo comunicado de prensa donde dijo que auditorías a Fedegán, sí, “pero descalificaciones, no”.

En otras palabras, el jefe del gremio de los ganaderos dijo que “bienvenida” sea la revisión a la entidad que dirige desde hace años años, anticipó que “suministrará toda la información que se le solicite, como siempre lo ha hecho, de manera permanente ante los organismos de control”.

“La transparencia no comienza con un anuncio: se demuestra con documentos, actuaciones y resultados”, sostuvo Lafaurie.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura Foto: Asoexport / Cortesía

Y recordó que no es la primera vez que el gremio cúpula de la ganadería colombiana debe someterse a una auditoria.

“Todos los años la Contraloría General de la República lo hace y durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el actual ministro, Indalecio Dangond, se desempeñaba como asesor de Aurelio Iragorri, Fedegán enfrentó situaciones semejantes. Años antes, el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar había contratado una costosa auditoría externa que produjo numerosos titulares y señalamientos controvertidos”, dijo.

José Félix Lafaurie Rivera Foto: Esteban Vega La Rotta Bogotá 13 de Abril 2023 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Añadió que la Contraloría calificó la gestión Fedegán durante el año 2013 con 89 puntos sobre 100 y 100 sobre 100 en el componente financiero. “Posteriormente, sobre la gestión de 2015, el ente de control emitió concepto favorable y opinión sin salvedades sobre los estados financieros”.

“Las sospechas ocuparon titulares; los resultados documentados de la Contraloría respaldaron nuestra gestión. Conviene no olvidar esa historia”, expresó el ejecutivo.

José Félix Lafaurie enfatizó que la auditoría forense anunciada por el ministro de Agricultura debe desarrollarse con independencia, rigor y garantías.

“Esperamos conocer sus alcances, metodología y conclusiones, y que los resultados reciban tanta publicidad como el anuncio. Investigar posibles irregularidades no equivale a comprobarlas”, remató el empresario.

Y es que recientemente el ministro Dangod dijo que ante la ineludible obligación de defender los recursos públicos y proteger cada peso de los productores del campo, el Estado examinará con rigor técnico cómo se han recaudado, administrado e invertido las cuotas de fomento ganadero, investigando a fondo posibles sobrepagos, gastos sin soporte y conflictos de interés.

“Con absoluta independencia y transparencia, el Gobierno Nacional exige cuentas claras y protege el patrimonio del campo, reafirmando que la confianza de los ganaderos se defiende y que los recursos públicos se respetan para consolidar el progreso de la patria”, precisó el ministro.

A juicio del exvicepresidente Francisco Santos, este enfrentamiento entre Dangond y Lafaurie no debería presentarse.

El exvicepresidente Francisco Santos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Una pelea absurda e innecesaria. Se necesitan entre ellos. A veces no entiendo las obsesiones ni las pequeñeces que se ven en ese tipo de confrontaciones. Eso no le hace bien al país. Todas esas peleas acaban teniendo repercusiones. Tengo claro que no le sirven a nadie. Solo a la izquierda”, opinó Santos.