MinAgricultura se pronuncia sobre la auditoría al Fondo Nacional del Ganado: “el Gobierno Nacional exige cuentas claras”

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, se pronunció este miércoles, 4 de noviembre, frente a la auditoría integral que se está realizando al Fondo Nacional del Ganado, la cual se está realizando de manera independiente y con un componente forense.

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El ministro aseguró que ante la ineludible obligación de defender los recursos públicos y proteger cada peso de los productores del campo, el Estado examinará con rigor técnico cómo se han recaudado, administrado e invertido las cuotas de fomento ganadero, investigando a fondo posibles sobrepagos, gastos sin soporte y conflictos de interés.

El Gobierno anunció una revisión forense de las cuentas del Fondo Nacional del Ganado en medio del fuerte choque entre el ministro Indalecio Dangond y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Foto: SEMANA

Precisó que la actual administración de De La Espriella tiene una premisa en la que se indica que no hay recursos intocables ni contratos inmunes, pues el propósito superior que busca el nuevo Gobierno es el de garantizar que cada peso de los contribuyentes del sector se reinvierta para hacer la ganadería nacional más productiva, rentable y competitiva.

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“Con absoluta independencia y transparencia, el Gobierno Nacional exige cuentas claras y protege el patrimonio del campo, reafirmando que la confianza de los ganaderos se defiende y que los recursos públicos se respetan para consolidar el progreso de la patria”, precisó.

“No hay recursos intocables ni contratos inmunes”: el mensaje del ministro de Agricultura en medio de la controversia por el manejo del Fondo Nacional del Ganado y el enfrentamiento con José Félix Lafaurie. Foto: Ministerio de Agricultura / Cortesía

El ministro se refirió al tema en medio de la polémica que se desató en las últimas horas tras el choque que tuvo con José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, en una reunión en la que le pidió de manera altiva y acalorada, salir de la misma.

Durante el encuentro el ministro habría cuestionado la destinación de aproximadamente un billón de pesos administrados por el Fondo Nacional del Ganado y anunció una auditoría para examinar la utilización de esos recursos.

Indalecio Dangond defendió la auditoría al Fondo Nacional del Ganado y pidió cuentas claras sobre el uso de los recursos. El pronunciamiento se conoce luego de la discusión que protagonizó con José Félix Lafaurie, a quien le pidió abandonar una reunión. Foto: NICOLAS LINARES

Luego de ello, el funcionario también se refirió a una supuesta campaña que se estaría dando en su contra y del presidente de la República desde este lado.