Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, quienes han denunciado a Gustavo Petro, sostuvieron una reunión en Bogotá

En las últimas horas, se conoció que Angie Rodríguez, quien fue la mano derecha de Gustavo Petro durante la etapa final de su Gobierno, y que ha hecho fuertes denuncias en su contra, se reunió con Deicy Jiménez, otra de las mujeres que han hecho graves acusaciones contra el mandatario, por cuenta de un entramado en el que el mandatario le habría pagado favores sexuales a cambio de contratos con el Estado.

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Las dos mujeres han alzado la voz durante las últimas semanas en contra del expresidente, pues aseguran que este habría utilizado su poder como máxima autoridad en el Estado para cometer distintas actuaciones irregulares dentro de su cargo.

Las dos mujeres han señalado al exmandatario por hechos que consideran irregulares. Su encuentro buscaría articular las acciones legales relacionadas con sus denuncias ante las autoridades. Foto: SEMANA

El encuentro entre las dos mujeres buscaría reunificar la estrategia jurídica en medio de las denuncias que han presentado con las entidades por presuntos casos de corrupción e irregularidades en contratación.

La primera en hacerlo fue Rodríguez, quien causó una gran polémica luego de que denunciara a Petro por maltrato, presiones para nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventud y también supuestas amenazas en su contra y en contra de su familia, además de un consumo problemático de droga que se habría dado incluso antes de los consejos de ministros que adelantaba el mandatario con regularidad.

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Rodríguez también lo denunció por una persecución política, violencia y tortura psicológica. Es tal el tamaño de la denuncia, que Rodríguez aseguró hace algunos días que no se retractaría de lo dicho en contra del exmandatario.

Angie Rodríguez y Deicy Jiménez coincidieron en medio de las graves acusaciones que han hecho contra Gustavo Petro. Ambas aseguran tener información sobre presuntas irregularidades durante su paso por el poder. Foto: Presidencia de la República

“No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente. Confío en Dios, en la verdad y en que algún día la justicia esclarecerá lo sucedido. Me atreví a denunciar situaciones que, desde mi experiencia, muchas personas conocían, pero sobre las cuales guardaron silencio”, dijo en su momento.

De otro lado, Deicy Jiménez hace algunos días relató una nueva denuncia en SEMANA contra Gustavo Petro. Jiménez aseguró que conoció al político de izquierda en 2019 y que su relación duró cerca de 5 años.

Durante este tiempo, aseguró que mantuvo relacione sexuales con el mandatario y que a cambio de ello recibió una serie de contratos con el Estado. Entre ellos en el Congreso de la República, además del Ministerio del Interior y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La exdirectora del Dapre y Deicy Jiménez buscan unificar esfuerzos jurídicos tras denunciar, por separado, presuntos abusos de poder, irregularidades en contratación y otros hechos que involucran al expresidente Petro. Foto: Suministrada a Semana

Aseguró que existiría una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que a cambio de contratos hicieron favores sexuales al expresidente. También se refirió a un episodio en el que el exmandatario le pidió comprar droga, la cual llevó en un avión comercial desde el Valle del Cauca.