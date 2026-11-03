Este martes se conoció que el abogado Felipe Caballero, representante legal de Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los llamados “sexocontratos”, renunció a su defensa por temas de seguridad.

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A través de sus redes sociales, el abogado aseguró que su renuncia obedece a cuestiones estrictamente relacionadas con la seguridad, aunque advirtió que las amenazas no le asustan, pero coincide en resaltar que lo más importante en este escándalo es proteger la declaración de la víctima.

“Me aparto por motivos de seguridad personal. Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba”, advirtió el defensor.

El abogado respondió a un mensaje que por redes sociales también compartió el expresidente Gustavo Petro. En este punto, el abogado aseguró que sus declaraciones en medios de comunicación se remiten únicamente a lo que de manera pública se ha conocido a través de las entrevistas que entregó Daisy Jiménez en SEMANA.

Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

“También conté que va a entregar su celular con elementos de prueba, lo cual se coordinó por fuera de la diligencia y se hará en el futuro, así que no hay reserva sobre lo que no ha ocurrido. Pero eso debe tenerte bastante asustado. Sabes bien lo que hiciste, aunque seguro de algunos detalles ni te acuerdas, ya sabes por qué”, le respondió el abogado al expresidente.

Jiménez tenía programada una diligencia en la Fiscalía, luego de que en los últimos días asistió a la Corte Suprema de Justicia a rendir una declaración en el proceso que se adelanta en contra de Gustavo Petro, en calidad de senador, y María José Pizarro, en la misma condición de congresista.

“La acción penal está en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. Mi renuncia no afecta en absoluto los procesos en curso, y menos si hay un proceso donde rige la permanencia de la prueba (la declaración que ya rindió). Lo que se les viene es grande y confío en las autoridades”, señaló el abogado.

La diligencia de Deicy Jiménez en la Fiscalía no se pudo realizar. Se espera que en los próximos días se defina una nueva fecha, preferiblemente cuando la mujer y testigo tenga otro defensor.