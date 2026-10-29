El silencio de María José Pizarro en el caso de Deicy Jiménez. Vea lo que pasó

María José Pizarro, una de las figuras más visibles del Pacto Histórico, sigue guardando silencio frente a los señalamientos que hizo Deicy Jiménez en contra de Gustavo Petro, de quien dijo le conseguía contratos en el Estado a cambio de favores sexuales.

Además, la joven aseguró que Pizarro fue quien la contrató en el Senado de la República.

Fue un contrato por 34 millones de pesos para el apoyo a la gestión en la Primera Vicepresidencia del Senado. Es decir que Pizarro, mientras supuestamente “investigaba” casos de violencia sexual, estaba contratando a una mujer que justamente estaría siendo instrumentalizada sexualmente.

En medio de toda esta polémica, Pizarro puso un mensaje en su cuenta en X en donde no respondió a las acusaciones en su contra, pero sí se fue en contra de los medios de comunicación al asegurar que hay una estrategia para “acabar moralmente” con su nombre.

No obstante, la excongresista que le impuso la banda presidencial a Petro en 2022, no dijo nada de la denuncia de la joven y tampoco ha respondido a las peticiones que le han hecho diferentes sectores para que de claridad a ese tema.

Deicy Jiménez confirmó ante la Corte Suprema denuncias por los ‘sexocontratos’ revelados por SEMANA

“En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas", dijo el pasado 26 de octubre.

Deicy Jiménez, denunciante de Petro, tuvo contrato con María Pizarro en el Senado. La congresista “investigaba” casos de violencia sexual en esa época

Por esa razón, diferentes sectores políticos le han dicho a Pizarro que debe responder por qué Jiménez trabajó en la vicepresidencia del Senado y quién se la recomendó.

Lo que se le está pidiendo a la excongresista es que precise cómo llegó la joven a su equipo de apoyo y por qué la mantuvo por un tiempo. Por ahora, Pizarro no lo niega, pero tampoco lo confirma.

Jiménez dijo en entrevista con Vicky Dávila que Pizarro estaba al tanto de que su llegada era por recomendación de Gustavo Petro.

Sandra Forero, concejal de Bogotá, anunció que presentó denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General para que se investiguen 10 contratos de prestación de servicios suscritos por Deicy Jiménez con entidades del Estado entre 2021 y 2026.

En entrevista con SEMANA, la cabildante explicó que, junto con su equipo de trabajo, revisó la información pública de contratación relacionada con Jiménez, quien recientemente reveló presuntos hechos ocurridos durante la época en que Gustavo Petro fue senador y posteriormente presidente de Colombia.

Según Forero, siete contratos fueron suscritos con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Todos tendrían como objeto contractual el apoyo a la gestión.