El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, volvió a tener una postura contraria a la mayoría de sus compañeros de bancada. En la votación de la reforma constitucional que busca que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) funcione hasta el 2028, el congresista se ausentó en un momento decisivo.

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Cuando se estaba votando en la Comisión Primera del Senado para aprobar la iniciativa, es decir, el título y la pregunta, el senador ya no se encontraba en el recinto, como quedó registrado en la transmisión oficial.

A pocos pasos de ese lugar, en la sala de prensa del Senado, la bancada del Centro Democrático anunciaba la contrarreforma pensional, por lo que generó sorpresa ver a Nieto sentado allí tras ausentarse de la votación para ponerle fin a la JEP, ya que su voto era fundamental para el avance de la iniciativa.

A diferencia de Nieto, otros senadores de su bancada, que también hacen parte de la Comisión Primera del Senado, como Hernán Cadavid y María Clara Posada, se quedaron en el recinto y votaron a favor de la iniciativa. De hecho, según fuentes enteradas de lo sucedido, Cadavid intentó convencerlo de volver a votar, pero no lo logró.

Sin el voto de Nieto, corría peligro de romperse el cuórum y la iniciativa hubiera quedado tambaleando. Al final se lograron los votos, en parte, porque el senador Héctor Olimpo, del Partido Liberal, se encontraba en el recinto, aunque él votó en contra del proyecto. Olimpo tiene reparos con la iniciativa, pero considera que se debe hacer una revisión integral a los acuerdos de paz que se han firmado recientemente en el país, por lo que presentó una constancia en ese sentido para el debate en la plenaria.

La molestia en el Centro Democrático por las posiciones de Nieto ha escalado al punto de que el expresidente Álvaro Uribe ya ha reclamado. El tema de fondo es que Nieto tiene la ponencia de otro proyecto que también busca acabar con la JEP, pero ese no ha avanzado como sí lo ha hecho el que lidera Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

Nieto es autor de otra iniciativa que busca acabar con la JEP pero que no ha avanzado. Foto: Guilermo Torres - Semana

De hecho, otro antecedente que molestó al uribismo es que en un debate sobre la iniciativa de Nieto, el 22 de septiembre, el senador solicitó que se aplazara la discusión para reunirse con el entonces presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. “Me buscó y me mandó la razón de que quería hablar conmigo antes de que discutiéramos el proyecto. Yo creo que lo correcto es oír a Ramelli antes de hacer el abordaje nosotros”, dijo el senador.

La molestia con Nieto va más allá del proyecto de la JEP y es que consideran que es una rueda suelta dentro de la colectividad. Recientemente, se mostró en contra de que se aprobara un impedimento contra Iván Cepeda para participar de la discusión de la Ley de Sometimiento, lo que generó inconformismo en esas filas.

SEMANA consultó al senador para conocer las razones por las que se ausentó del recinto y a qué se deben sus posiciones; sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta.